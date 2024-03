Concerto Giornata internazionale della donna a palazzo Natta

(AGENPARL) – sab 09 marzo 2024 Un pubblico delle grandi occasioni nella mattinata di oggi, sabato 9 marzo, ha assistito al “Concerto di voci” della Schola Cantorum “San Gregorio Magno” di Trecate, iniziativa organizzata dal Servizio Pari opportunità della Provincia di Novara in collaborazione con la Commissione Pari opportunità della Provincia di Novara in occasione della Giornata internazionale della donna.

In un’aula consiliare di palazzo Natta gremita, il coro, diretto dal maestro Mauro Trombetta, si è esibito con il soprano Agnese Surowska, il mezzosoprano Anna Giumentaro e il tenore Marino Capettini, accompagnati dal pianista Alberto Sala, proponendo un repertorio con musiche di Händel, Mozart, Rossini, Gounod, Verdi, Puccini, Mascagni e Leoncavallo.

<<Un momento di musica – ha commentato il consigliere delegato alle Pari opportunità Annaclara Iodice – che innalza e nobilita gli animi e che ci consente di celebrare la Giornata internazionale della donna con un’occasione di rara bellezza. Ringrazio, oltre ai nostri uffici, la presidente della Commissione Annarita Pedroni che si è personalmente spesa per rendere possibile questa manifestazione>>.

Il presidente della Provincia Federico Binatti, sindaco di Trecate, si è detto <<orgoglioso di poter ospitare a palazzo Natta l’esibizione della Schola Cantorum diretta dal maestro Trombetta, una realtà che rappresenta un’eccellenza in tutto il territorio. Siamo lieti della loro presenza a palazzo Natta che avviene, tra l’altro, il giorno successivo all’attribuzione del riconoscimento di “Donna trecatese dell’anno” alla presidente della “San Gregorio Magno” Maria Airoldi>>.