(AGENPARL) – sab 09 marzo 2024 COMUNICATO STAMPA

«Cellule staminali e medicina rigenerativa»: incontro all’Almo Collegio Romano

Interverranno Manuela Monti e Antonio Graziano, presidente del gruppo Rigenera-Hbw

PAVIA – «Cellule staminali e medicina rigenerativa» è il titolo dell’evento organizzato all’Almo Collegio

Romano, nell’ambito della proposta formativa dell’anno scolastico 2023/24, presso la sede in piazza

Collegio Borromeo, 9 a Pavia, per il giorno 13 marzo 2024. Alle ore 18 interverranno Manuela Monti,

Università di Pavia, e Antonio Graziano, presidente e Ceo del Gruppo Rigenera-Hbw. Per partecipare, in

presenza, è necessario registrarsi all’indirizzo http://www.collegioborromeo.it. Un incontro riconosciuto dalla

Scuola IUSS quale attività formativa extra-ambito dei Corsi ordinari.

Pavia, 9 marzo 2024

L’ufficio stampa