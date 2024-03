Cs demos Monterotondo grazie

(AGENPARL) – ven 08 marzo 2024 Monterotondo (RM) | DEMOS accoglie con grande soddisfazione ed entusiasmo

l’adesione al Partito della Consigliera Comunale ed ex candidata Sindaca

del M5S di Monterotondo Ilaria Calabrese.

Si rafforza il radicamento territoriale di Democrazia Solidale – Demos

nella provincia di Roma, il Partito guidato dal Segretario nazionale On.

Paolo Ciani.

“L’adesione a Democrazia Solidale della Consigliera comunale di

Monterotondo Ilaria Calabrese non è novità di oggi e non è legata a scelte

di “convenienza politica” in vista delle ormai prossime elezioni

amministrative, come invece qualcuno vorrebbe far credere in città”,

dichiara Ruben Di Stefano, Tesoriere nazionale del Partito e uomo di

fiducia di Ciani che sta seguendo da vicino la composizione della lista

DEMOS a Monterotondo. “Ilaria da diverso tempo – riferisce Di Stefano – ha

avuto modo di apprezzare la nostra attenzione per alcuni temi cari al

Partito, come quelli della solidarietà sociale, dello sviluppo sostenibile

e delle politiche in favore delle nuove generazioni. Ci ha sostenuto alle

elezioni Regionali del Lazio correndo a fianco dell’Assessore al Sociale

Matteo Garofoli e ora entra a fare parte a tutti gli effetti della nostra

squadra. Ilaria ha una storia amministrativa importante in città – prosegue

Di Stefano – avendo ricoperto la carica di Consigliera comunale per ben 10

anni e la sua esperienza e storia personale rappresentano senz’altro una

risorsa importante e di valore per il nostro Partito, che implementerà

ulteriormente la competenza, i contenuti e le battaglie di Demos”.

“Il mio passaggio a DEMOS è il risultato di un lungo percorso iniziato più