(AGENPARL) – gio 07 marzo 2024 Comunicato Stampa

07 marzo 2024

LAZIO, BONAFONI (PD): FATTORE FAMIGLIA DISCRIMINANTE E SENZA STANZIAMENTO

FINANZIARIO. PRESA IN GIRO PER CITTADINE E CITTADINI

“La proposta sul fattore famiglia approvata oggi in consiglio regionale va

esattamente nella direzione contraria rispetto a quanto sbandierato dalla

destra. Introduce nuove premialità per superare i criteri fino ad oggi

definiti solo dall’ISEE, ma poi attraverso l’impostazione legalitaria tanto

cara alla destra, finisce col discriminare chi si trova in condizioni di

disagio economico e sociale.

Le risorse veramente irrisorie stanziate, inoltre, rendono del tutto

inefficace il provvedimento e anzi rischiano di essere un ulteriore

aggravio sulle spalle dei Comuni, che avranno minore entrate e maggiori

oneri.

Un’iniziativa legislativa di questo tipo, fortemente discriminatoria e

priva di risorse, rischia di produrre solo effetti negativi e di prendere

in giro le migliaia di famiglie, i cittadini e le cittadine che chiedono

risposte e provvedimenti efficaci e reali. Forse anche per questo la

proposta in aula è stata approvata tra numerose defezioni nella stessa

maggioranza”.

Così in una nota la consigliera regionale del Partito Democratico Marta

Bonafoni, presidente della XIII Commissione “Trasparenza e pubblicità”.