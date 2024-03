Intesa Regione AdSP

(AGENPARL) – gio 07 marzo 2024 *Ex Tct, intesa tra Regione e Adsp. Pd: “Emiliano presente contro il

disinteresse del Governo e l’assenza del Comune”*

La Regione Puglia, ancora una volta, testimonia con atti concreti la

volontà di lavorare alle emergenze occupazionali del territorio tarantino.

In uno slancio che va oltre la sussidiarietà, colmando il disinteresse del

Governo e l’assenza dell’amministrazione comunale, il presidente Michele

Emiliano ha sottoscritto con l’Adsp del Mar Ionio un protocollo che

garantisce percorsi formativi per la platea dei 330 lavoratori ex Tct.

Come forza politica responsabile, il Partito Democratico della provincia di

Taranto riconosce questo impegno e ringrazia ancora una volta il

governatore che ha posto un argine rispetto al futuro incerto di questi

operatori, che ancora attendono risposte da Roma per la prossima scadenza

dell’indennità di mancato avviamento.

Non è la prima volta che accade, non è la prima volta che questa

sensibilità si materializza. Basti ricordare come Emiliano abbia messo a

disposizione delle aziende dell’indotto ex Ilva, e quindi delle migliaia di

dipendenti, importanti risorse regionali e che il Senato ha approvato

proprio ieri la norma per il via libera a questa misura, riconoscendo di

fatto la bontà e l’efficacia di questo eccezionale intervento.

Ecco perché siamo orgogliosi di quanto realizzato, perché questo interesse

smonta il disegno chiaro dell’esecutivo nazionale, in particolare del

ministro pugliese (ma solo per nascita…) Raffaele Fitto, ormai impegnato

nello smantellamento delle garanzie che abbiamo faticosamente costruito in

questi anni, vedasi il processo di decarbonizzazione ex Ilva, porto, Zes,

Ferretti, CIS e Giochi del Mediterraneo.

Contiamo sulla Regione, quindi, e non certo sull’innaturale e inconcludente

asse tra Comune e Governo, per la definizione di tutti quei dossier che a

causa di questo atteggiamento stanno mettendo a dura prova tutta la

comunità”.

*Partito Democratico provinciale*