FABBRICA EUROPA, LE PROPOSTE PER LE ELEZIONI EUROPEE 2024 DI CONFINDUSTRIA E CONFINDUSTRIA PIEMONTE – Torino, 7 marzo 2024

(AGENPARL) – gio 07 marzo 2024 FABBRICA EUROPA, LE PROPOSTE PER LE ELEZIONI EUROPEE 2024

DI CONFINDUSTRIA E CONFINDUSTRIA PIEMONTE

Le elezioni del 9 giugno sono state al centro di un incontro tra gli Eurodeputati e la rappresentanza nazionale e regionale di Confindustria per condividere un’agenda che abbia al centro l’industria, coniugando investimenti e sostenibilità

Torino, 7 marzo 2024

Si è svolta questo pomeriggio la presentazione agli Eurodeputati italiani della circoscrizione Nord-ovest di “Fabbrica Europa”, il documento che raccoglie le raccomandazioni di Confindustria per un’Europa competitiva. L’Europa, ribadisce il documento, ha un ruolo fondamentale per la vita delle imprese italiane e “Fabbrica Europa” è il risultato di una consultazione capillare con il Sistema Associativo. Le raccomandazioni hanno tutte un unico comune denominatore: rimettere l’industria al centro dell’agenda europea, costruendo una forte politica industriale basata sulle tre declinazioni della sostenibilità (ambientale, sociale ed economica) e supportata da un adeguato livello di investimenti.