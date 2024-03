CS_ELEZIONI. ROMA CAPITALE RINNOVA ACCORDO CON UNIVERSITA’ LA SAPIENZA, TOR VERGATA E ROMA TRE SU ALBO STUDENTI VOLONTARI PER NOMINA IN SURROGA DI PRESIDENTI DI SEZIONE

(AGENPARL) – mer 06 marzo 2024 COMUNICATO STAMPA

ELEZIONI. ROMA CAPITALE RINNOVA ACCORDO CON UNIVERSITA’ LA SAPIENZA, TOR VERGATA E ROMA TRE SU ALBO STUDENTI VOLONTARI PER NOMINA IN SURROGA DI PRESIDENTI DI SEZIONE

Roma 6 marzo 2024 – In vista delle elezioni europee dell’8 e 9 giugno 2024, Roma Capitale e le Università La Sapienza, Tor Vergata e Roma Tre hanno sottoscritto oggi il rinnovo dell’accordo per la costituzione di un albo riservato a studentesse e studenti universitari per le operazioni di nomina in surroga di Presidenti di Sezione Elettorale.

Elemento di novità rispetto al precedente accordo del 2019 riguarda l’ampliamento della categoria dei soggetti interessati: potranno infatti fare richiesta di ammissione all’elenco anche gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, ai titolari di assegno di ricerca o di analogo rapporto e ai ricercatori in servizio.

“ L’Amministrazione capitolina è già al lavoro in modo previsionale e su più fronti per assicurare il corretto svolgimento delle operazioni elettorali per il voto dei rappresentanti italiani presso il Parlamento europeo del prossimo giugno.

Come già avvenuto in occasione delle più recenti elezioni, studenti e studentesse universitari, insieme agli altri soggetti delle comunità accademiche che avranno manifestato il loro interesse, avranno l’opportunità di collaborare con Roma Capitale allo svolgimento di un compito dall’alto valore civico, quale garantire il diritto di voto. Oltre al compenso stabilito dal Ministero dell’interno per ogni consultazione, è previsto che le Università coinvolte possano valutare la possibilità di riconoscere crediti formativi agli studenti aderenti. Altra novità riguarda l’allargamento della convenzione ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca e ai ricercatori in servizio.

Un sentito ringraziamento va alla Magnifica Rettrice dell’Università di Roma La Sapienza Antonella Polimeni, ai Magnifici Rettori dell’Università di Roma Tor Vergata Nathan Levialdi Ghiron e dell’Università degli Studi Roma Tre Massimiliano Fiorucci per avere condiviso con Roma Capitale la volontà di rinnovare questa preziosa collaborazione interistituzionale ” dichiara Andrea Catarci, assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per la Città dei 15 minuti di Roma Capitale.

Eleonora Mosetti