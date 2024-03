(AGENPARL) – mer 06 marzo 2024 Casamonica, M5S-LCR: “Bene sgombero, ora bando con criteri meritocratici”

“Ottima notizia lo sgombero della villa con piscina appartenuta al clan Casamonica. Si tratta di un punto importante a favore della legalità, per il quale rivolgiamo i nostri complimenti e ringraziamenti a tutte le Forze dell’Ordine coinvolte. Ora, siamo tutti d’accordo che questo bene debba andare a servizio della comunità: bisogna però studiare delle modalità di assegnazione più meritocratiche. Magari attraverso un bando, e non con un affidamento che dura 40 anni come abbiamo visto in passato”.

Così in una nota il Movimento 5 Stelle e la Lista Civica Raggi in Campidoglio.

