(AGENPARL) – mer 06 marzo 2024 AGRICOLTURA. CARETTA (FDI): PD SU AGRITURISMI MEMORIA CORTA, ESCLUSIONE VOLUTA DA GOVERNO GIALLO-ROSSO

“Siamo alle solite: il Partito democratico soffre di memoria corta, direi quasi assente. Per soddisfare la smania dell’attacco a prescindere contro il ministro Lollobrigida, ha dimenticato che l’esclusione degli agriturismi dai fondi Masaf per la promozione dell’enogastronomia, un provvedimento che prevede 76 milioni di euro, è stata voluta dal governo giallo-rosso a guida Giuseppe Conte nel 2022 e contenuto nella legge di bilancio. Il ministro ha solo emesso il bando per dare subito risposte alle imprese, individuando codice ateco per i beneficiari. Insomma basterebbe essere più attenti e non farsi guidare sempre e comunque dalla smania di un titolo ad effetto. Si eviterebbero figuracce”. Così Maria Cristina Caretta, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della commissione Agricoltura della Camera.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati