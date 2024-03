(AGENPARL) – mar 05 marzo 2024 CARD VACCINI. CERRETO (FDI): DE LUCA A GIUDIZIO A CORTE CONTI, SPESE UTILI SOLO A SUA PROPAGANDA

“Il governatore De Luca andrà a giudizio dinanzi alla Corte dei Conti perchè la ‘card vaccini’ era ‘una spesa inutile’. Non meraviglia affatto, è diventata una triste costante: le spese di De Luca, fatte rigorosamente coi soldi dei campani, dal covid ai manifesti col logo della Regione, sono utili solo alla sua propaganda zeppa di bugie. Se non fossero questioni di una gravità assoluta, verrebbe da pensare ad una farsa, col governatore che ormai è collezionista seriale di figuracce umilianti e di rinvii a giudizio che denotano innanzitutto la totale arroganza nei confronti dei cittadini, e la recidiva mancanza di rispetto per l’Istituzione che, ancora per poco, rappresenta”. E’ quanto dichiarail deputato campano di Fratelli d’Italia, Marco Cerreto.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati