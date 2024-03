(AGENPARL) – lun 04 marzo 2024 FRONTALIERI: DONDI (FDI), VOTATO POSITIVAMENTE ACCORDO CON PRICIPATO DI MONACO SU TELELAVORO

“Sono felice che quest’oggi si sia votato positivamente l’accordo con il Principato di Monaco sulla questione telelavoro. Questa ratifica consente agli italiani di non essere più svantaggiati nella competizione per un posto di lavoro nel Principato. Con la precedente obbligatorietà da parte delle aziende monegasche di versare i contributi un po’ nel principato e un po’ nelle casse dell’Inps, in assenza di tale accordo, i nostri connazionali venivano messi in secondo piano rispetto a lavoratori di altre nazionalità in cui paesi già avevano ratificato l’accordo. Con questa nuova norma, i telelavoratori saranno assoggettati alla legislazione del Paese dove ha sede il datore di lavoro purché si effettui almeno un terzo del lavoro settimanale nei locali del proprio datore monegasco. Una bella notizia che riporta i nostri connazionali a proporsi nel mondo del lavoro monegasco con le stesse possibilità e gli stessi mezzi degli altri e sono dunque felice di aver dato il mio contributo alla causa anche in virtù del mio ruolo attivo all’interno della sezione bilaterale Italia – Principato di Monaco”. Così in una nota il Deputato della II Commissione Giustizia Daniela Dondi

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati