4-3-2024 – C.S. PROVINCIA MB – Luca Santambrogio si riconferma alla guida della Provincia MB

(AGENPARL) – lun 04 marzo 2024 COMUNICATO STAMPA

Luca Santambrogio si riconferma alla guida della Provincia MB

Altissima affluenza per le elezioni di Presidente e Consiglieri Provinciali

Monza, 4 marzo 2023. La Provincia di Monza e della Brianza accoglie nuovamente Luca Santambrogio, Sindaco di Meda, per il suo secondo mandato come Presidente della Provincia. L’Ufficio elettorale ha terminato questo pomeriggio le verifiche conseguenti alle operazioni di scrutinio avvenute in mattinata e ha proclamato il nuovo Presidente con 46.479 voti ponderati, pari al 50,19%.

L’altro candidato alla Presidenza, Gianpiero Bocca, Sindaco di Cesano Maderno, ha raccolto 46.132 voti ponderati (che corrispondono al 49,81% delle preferenze).

L’affluenza registrata è stata particolarmente alta, con un totale di 794 Sindaci e Consiglieri ad essersi recati alle urne (di cui 774 voti validi, 16 schede bianche e 4 nulle), pari al 92,43% degli aventi diritto, con precisamente:

13 voti espressi da elettori provenienti da Comuni fino a 3000 abitanti (325 voti ponderati);

84 da elettori di Comuni fino a 5000 abitanti (3159 voti ponderati);

210 da Comuni fino a 10.000 abitanti (14076 voti ponderati);

306 da Comuni fino a 30.000 abitanti (32292 voti ponderati);

148 da Comuni fino a 100.000 abitanti (27777 voti ponderati);

33 da Comuni fino a 250.000 abitanti (14982 voti ponderati).

Per quanto riguarda i voti per il rinnovo del Consiglio Provinciale, al termine delle verifiche conseguenti alle operazioni di scrutinio l’Ufficio Elettorale provinciale ha proclamato i 16 nuovi Consiglieri:

9 Consiglieri per la lista n° 1 “Centrodestra per la Brianza”, con i rispettivi voti ponderati:

Giuseppe Azzarello (7735);

Claudio Rebosio (6097);

Marina Romanò (5370);

Massimiliano Lucio Longo (5008);

Michele Santoro (4413);

Francesco Cirillo (4054);

Antonella Casati (4024);

Alessandro Rossini (3922);

Elisabetta Viganò (3362).

7 Consiglieri per la lista n° 2 “BrianzaReteComune”, con i rispettivi voti ponderati:

Vincenzo Alessandro Di Paolo (5911);

Alberto Rossi (5730);

Paola Bernasconi (4715);

Simone Sironi (4651);

Francesco Facciuto (4632);

Concettina Monguzzi (4416);

Giorgio Garofalo (3948).

Durante il prossimo Consiglio Provinciale, presso la sede di via Grigna 13, a Monza, avverrà il giuramento del Presidente della Provincia e a seguire l’insediamento dei nuovi Consiglieri Provinciali.

