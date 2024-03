(AGENPARL) – sab 02 marzo 2024 OMICIDIO NEL LECCESE. CONGEDO (FDI): RESTITUIRE SICUREZZA AL SALENTO

“L’omicidio avvenuto questa mattina a Casarano, in odore di resa dei conti tra clan della criminalità organizzata locale, è un episodio gravissimo, da non sottovalutare per la tenuta civile del territorio. Sono grato alla Magistratura e alle Forze dell’Ordine, che hanno già fermato un uomo, perché sono sicuro che saranno in grado di assicurare il colpevole alla giustizia e ringrazio la Prefettura che si è mossa immediatamente convocando il Comitato per la Sicurezza e l’Ordine pubblico e disposto l’invio di nuove unità di polizia. Sono certo che le istituzioni del territorio saranno in grado di restituire a Casarano e al Salento la serenità che meritano i suoi cittadini onesti e di smantellare, come già fatto nel recente passato, i fenomeni criminosi per restituire alla città i massimi livelli di sicurezza ”. Lo ha detto il deputato leccese di Fratelli d’Italia Saverio Congedo, esponente della commissione Antimafia.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati