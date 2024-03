(AGENPARL) – sab 02 marzo 2024 LA SPEZIA: SOLIDARIETA’ FDI A QUESTURA SPEZIAE E A COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI

Fratelli d’Italia solidarizza con le forze dell’ordine prese di mira, in particolare nelle ultime settimane, da inaccettabili aggressioni fisiche, ma anche mediatiche e politiche da parte della sinistra. Questa mattina una delegazione formata dall’On Maria Grazia Frijia, dal coordinatore provinciale Davide Parodi, e dai dirigenti provinciali del partito Carlo Rampi, Leonardo Paoletti e Matteo Basso, ha fatto visita alla Questura e al Comando Provinciale dei Carabinieri della Spezia portando la propria solidarietà.

Così l’On Frijia: “Le istituzioni hanno il dovere di sostenere con convinzione gli agenti impiegati nella pubblica sicurezza, dobbiamo respingere con ogni mezzo i gravi tentativi di delegittimazione messi in atto nei giorni scorsi. – sottolinea – E’ necessario fermare immediatamente questo clima d’odio, che rischia di provocare pericolose conseguenze”.

Conclude poi Parodi: “Le forze dell’ordine sono il nostro presidio di sicurezza, per questo ci batteremo sempre per proteggerle”.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati