Protesta e richiesta incontro Melucci

(AGENPARL) – ven 01 marzo 2024 *Comune. Usb P.I. annuncia protesta e chiede incontro a Sindaco e Assessore*

Usb Pubblico Impiego chiede un incontro al Comune di Taranto, nello

specifico al Sindaco e all’assessore al Personale, dopo aver appreso

attraverso articolo di stampa che lo stesso ente intende far scorrere la

graduatoria del concorso indetto dalla Provincia per cinque istruttori

amministrativi, mentre è ancora avvolta nell’incertezza più assoluta il

futuro degli idonei non vincitori i cui nomi sono presenti nelle

graduatorie concorsuali della Polizia Locale e delle educatrici d’asilo.

Al contempo la nostra organizzazione sindacale provvede a comunicare che

l’8 marzo alle ore 10.00, terrà un presidio di protesta nel piazzale

interno, antistante la Direzione Risorse Umane del Comune di Taranto (ex

piazza coperta), al quale prenderanno parte coloro che sono risultati

idonei

Assicuriamo, durante la manifestazione, il rispetto degli spazi destinati

ai parcheggi, che non verrà procurato disagio alla circolazione stradale e

che, subito dopo, verranno rimossi gli striscioni.

*Angelo Ferrarese USB P.I. Puglia*

*Ufficio Stampa USB Taranto*

*[image: Foto]*