VASCO LIVE 2026 A FERRARA, SECONDA GIORNATA DA TUTTO ESAURITO. MIGLIAIA DI FAN GIÀ AL PARCO URBANO: FERRARA PRONTA A RIABBRACCIARE IL KOMANDANTE. DURANTE LA PRIMA SERATA AREA SHOW RIPULITA IN POCO TEMPO E DEFLUSSI REGOLARI: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

FAN GIÀ AL PARCO URBANO: FERRARA PRONTA A RIABBRACCIARE IL KOMANDANTE.

*DURANTE LA PRIMA SERATA AREA SHOW RIPULITA IN POCO TEMPO E DEFLUSSI

REGOLARI: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE *

Ferrara, 6 giugno 2026 – È entrato nel vivo il secondo giorno del Vasco

Live 2026 a Ferrara. Migliaia di spettatori stanno raggiungendo l'area del

Parco Urbano "Giorgio Bassani", dove questa sera, alle 20.45, si esibirà di

nuovo il rocker di Zocca.

Proseguono le attività dedicate alla sostenibilità ambientale e alla tutela

del patrimonio naturalistico del Parco Urbano. Pochi minuti dopo il termine

del concerto di venerdì sera sono entrate in azione le squadre incaricate

della pulizia e del ripristino. Hera ha attivato per l'occasione un piano

straordinario che vede impegnati oltre 70 operatori dedicati per garantire

la perfetta pulizia dei 22mila metri quadrati dell'area show e delle zone

limitrofe.

In primo piano anche la salvaguardia degli animali che popolano l'area

verde. Giovanni Checchi, presidente delle Guardie Zoofile ENPA di Ferrara

che stanno presidiando l'area, non ha segnalato interventi di rilievo e ha

comunicato un* r**i*trovamento singolare: una tartaruga d'acqua di 25

centimetri individuata proprio lungo una delle vie d'esodo del pubblico.

Gli operatori dell'ENPA l'hanno immediatamente messa in sicurezza e

successivamente rilasciata in una zona protetta e sicura, lontana dai

flussi degli spettatori.

Per la serata odierna è stata ulteriormente affinata la pianificazione del

deflusso dei fans, con l'obiettivo di rendere ancora più fluida e ordinata

l'uscita delle decine di migliaia di spettatori attesi al termine dello

spettacolo. A questo scopo è stata creata una mappa dettagliata, inviata

tramite il canale Telegram ufficiale a tutti i fan iscritti, così da

garantire un deflusso migliorato e facilitare il ritorno a casa di tutti i

presenti.

Sul fronte della mobilità si sono registrati rallentamenti e momenti di

congestione soprattutto in prossimità dei caselli autostradali di Ferrara

Nord e Ferrara Sud, mentre la gestione della viabilità urbana e dei flussi

verso il Parco Urbano si è svolta regolarmente e senza particolari

criticità.

Per quanto riguarda la mobilità dei parcheggi auto, quasi tutti esauriti

(fatta eccezione per i settori S2 e N3), il trasferimento del pubblico è

stato garantito anche da 35 navette dedicate, che ieri sera hanno ultimato

le operazioni in circa due ore dalla conclusione del live. Sebbene la

rapidità con cui i fan hanno raggiunto le aree di imbarco abbia causato

alcuni concentramenti e code iniziali, il sistema è strutturato per

accogliere tutti i passeggeri. In vista della serata odierna, gli

organizzatori raccomandano quindi maggiore calma nel raggiungere i punti di

raccolta: un afflusso più diluito nel tempo favorirà una gestione ottimale

dei trasporti, riducendo sensibilmente le attese individuali.

Notevole anche il contributo del trasporto pubblico e dei servizi dedicati,

con 2500 persone che hanno scelto di lasciare Ferrara utilizzando i treni

speciali notturni predisposti per l'evento e prenotabili tramite la

piattaforma BusForFun.

L'afflusso del pubblico continuerà per tutto il pomeriggio. Organizzatori e

istituzioni rinnovano l'invito agli spettatori a raggiungere il Parco

Urbano con congruo anticipo, seguendo scrupolosamente le indicazioni

relative a viabilità, parcheggi e trasporti per consentire il regolare

svolgimento di una serata che si preannuncia ancora una volta memorabile.

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