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Politica Interna

Bonelli: “Interpellanza sulle dichiarazioni di Pichetto Fratin: l’Italia è impegnata nella ricerca su armi nucleari a scopo difensivo?

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2026 - impegnata nella ricerca su armi nucleari a scopo difensivo?"*

«In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, il ministro Pichetto
Fratin ha affermato che, in merito alla bocciatura dell'emendamento di AVS
che chiedeva di escludere esplicitamente il nucleare per fini militari, "ci
sono ricerche che possono essere collegate alla difesa e non in un'ottica
offensiva".

Si tratta di dichiarazioni gravissime che confermano tutta l'ambiguità del
governo Meloni.

La questione più preoccupante riguarda proprio il riferimento a ricerche
collegate alla difesa. Il governo, a partire dal ministro Crosetto, deve
d'arma nucleari definiti "difensivi". Un'arma nucleare, per la sua capacità
distruttiva, non può essere considerata difensiva.

Per questo presenterò un'interpellanza al ministro della Difesa affinché il
governo dica con chiarezza se conferma le affermazioni del ministro
Paese.

Papa Leone ha ricordato che la sicurezza non si costruisce con le armi e
con i muri, ma attraverso la pace e la cooperazione tra i popoli. È una
lezione che questo governo farebbe bene ad ascoltare.»

(AGENPARL)
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