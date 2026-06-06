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Politica Interna

STRAGI, MAIORANO (FDI): “LA VERITÀ NON PUÒ ESSERE OSTAGGIO DELLA PROPAGANDA. BENE IL LAVORO DELLA COMMISSIONE ANTIMAFIA

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2026 - "La ricerca della verità sulle stragi mafiose non può essere trasformata in uno scontro politico permanente né in una campagna di delegittimazione delle istituzioni."

Lo dichiara Giovanni Maiorano, parlamentare di Fratelli d'Italia e componente della Commissione parlamentare Antimafia.

"Negli ultimi mesi abbiamo assistito a un crescendo di polemiche, accuse e attacchi personali che rischiano di allontanare l'attenzione dal vero obiettivo: fare piena luce sulle pagine più oscure della nostra storia repubblicana e sulle responsabilità che ancora attendono risposte definitive. Sorprende l'atteggiamento di una parte delle opposizioni che, anziché contribuire con spirito costruttivo al lavoro della Commissione, sembra più interessata a contestarne preventivamente l'operato e a delegittimarne le iniziative. L'Antimafia è un'istituzione della Repubblica e come tale merita rispetto da parte di tutti. C hiunque ritenga di possedere elementi utili all'accertamento della verità deve mettersi nelle condizioni di offrirli senza ambiguità. Vi sono parlamentari che potrebbero e dovrebbero essere ascoltati come testimoni o come portatori di conoscenze dirette su fatti oggetto di approfondimento. La ricerca della verità deve prevalere su ogni altra considerazione personale o politica.

(AGENPARL)
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