IA: BERGAMINI, “CONFRONTO AMPIO, AL CENTRO LA PERSONA

(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2026 - «Stiamo vivendo una fase storica senza precedenti, nella quale la politica è chiamata a confrontarsi contemporaneamente con la trasformazione delle democrazie, la rivoluzione tecnologica e il ritorno della dimensione religiosa nel dibattito pubblico globale. Sono tre fenomeni che si intrecciano e che stanno ridisegnando il mondo in cui vivremo nei prossimi decenni. L'avvento del digitale prima e dell'intelligenza artificiale poi ha accelerato il cambiamento, modificando il rapporto tra cittadini, istituzioni e consenso. Governi e parlamenti operano oggi in un contesto molto diverso rispetto al passato, caratterizzato da una velocità senza precedenti e da una crescente complessità. In questo scenario non servono scorciatoie ideologiche, ma una politica capace di guidare il cambiamento con responsabilità e visione. È significativo che anche realtà come il Vaticano siano oggi protagoniste della riflessione etica sull'intelligenza artificiale, segno che le grandi questioni del nostro tempo richiedono un confronto ampio e multidisciplinare. La sfida della politica è costruire nuovi punti di riferimento, mantenendo al centro la persona, la libertà e la coesione sociale, affinché l'innovazione diventi un'opportunità e non un fattore di ulteriore frammentazione».
Lo ha dichiarato Deborah Bergamini, vicesegretaria nazionale di Forza Italia.