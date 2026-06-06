AMENDOLARA, M5S A MANIFESTAZIONE CONTRO CAPORALATO E SFRUTTAMENTO

(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2026 - Roma, 6 giugno – "Una delegazione politica nazionale e locale del Movimento 5 Stelle parteciperà oggi alla manifestazione promossa dalla Cgil ad Amendolara per denunciare il caporalato e lo sfruttamento del lavoro agricolo dopo l'uccisione di quattro braccianti avvenuta nei giorni scorsi. Saranno presenti al corteo i parlamentari Vittoria Baldino, Anna Laura Orrico, Pasquale Tridico e Dario Carotenuto e gli eletti locali del Movimento".
Lo rendono noto fonti M5S.
(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2026 - Roma, 6 giugno – "Una delegazione politica nazionale e locale del Movimento 5 Stelle parteciperà oggi alla manifestazione promossa dalla Cgil ad Amendolara per denunciare il caporalato e lo sfruttamento del lavoro agricolo dopo l'uccisione di quattro braccianti avvenuta nei giorni scorsi. Saranno presenti al corteo i parlamentari Vittoria Baldino, Anna Laura Orrico, Pasquale Tridico e Dario Carotenuto e gli eletti locali del Movimento".