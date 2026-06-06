IL KOM A FERRARA, GLI OSPITI DEL PRIMO GIORNO: DA LAZZA A RICCARDO ZANOTTI DEI PINGUINI TATTICI NUCLEARI, ALL’ANNUNCIO DEL “GIUBILEO DI VASCO”. ANCHE IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CELEBRA L’EVENTO

(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2026 - DEI PINGUINI TATTICI NUCLEARI, ALL'ANNUNCIO DEL "GIUBILEO DI VASCO". ANCHE
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CELEBRA L'EVENTO
Ferrara, 6 giugno 2026 – Dopo il successo della prima serata, Ferrara si
prepara a vivere il secondo e ultimo appuntamento del Vasco Live 2026. Fin
dalle prime ore della giornata migliaia di fan hanno iniziato ad affluire
al Parco Urbano "Giorgio Bassani", dove questa sera Vasco Rossi tornerà sul
palco davanti ad altre 60mila persone per una nuova data completamente sold
out.
La prima serata ferrarese del tour è stata impreziosita anche dalla
presenza di numerosi ospiti e personalità del mondo dello spettacolo e
dello sport, tra cui Mauro Repetto, storico fondatore degli 883; Roberto De
Zerbi, allenatore del Tottenham, squadra di prima fascia della Premier
League, e Riccardo Zanotti, frontman dei Pinguini Tattici Nucleari. Attesi
diversi vip anche nella serata di sabato.
Il rapper e produttore milanese Lazza (all'anagrafe Jacopo Lazzarini) ha
finalmente coronato un desiderio personale proprio a Ferrara. Nel 2022 il
disco "Sirio" stabilì un nuovo primato nella storia della musica italiana:
restando in vetta alla classifica FIMI per venti settimane non consecutive,
superò il record storico detenuto in precedenza da Vasco Rossi. Nonostante
il successo, Lazza ha sempre manifestato profonda stima verso il "Blasco",
arrivando persino a porgere delle scuse pubbliche per avergli sottratto il
primato. Ancora nel 2024, durante un'intervista al BSMT di Gianluca
Gazzoli, il rapper confessava di non aver mai avuto l'opportunità di
incontrare l'artista di Zocca, definendolo un vero sogno. L'incontro
avvenuto ieri sera rappresenta dunque la chiusura di un cerchio e un
passaggio di testimone ideale tra due epoche differenti della scena
musicale nazionale.
Proprio dal palco di Ferrara è arrivato uno degli annunci più attesi dai
fan. Durante il concerto di venerdì 5 giugno, Vasco Rossi ha infatti
ufficializzato il grande evento del 2027 a Roma, denominato "Il Giubileo di
Vasco", il maxi concerto celebrativo dei 50 anni di carriera del rocker di
Zocca, per il quale si prevede una partecipazione straordinaria di pubblico.
Anche il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale, ha
voluto celebrare il successo della tappa ferrarese attraverso i propri
canali social: «Immenso Vasco Rossi! Dopo Rimini, ecco Ferrara. 60 mila
persone ieri per la prima data del tour. E stasera si replica».
Già aperti dalle ore 12 i cancelli. L'area show al Parco Urbano si riempirà
in queste ore. Inizio concerto ore 20.45. Sul palco, prima di Vasco,
suoneranno i CaPaBrò, tra i vincitori del Festival "Zocca paese della
musica", concorso per i giovani talenti giunto al terzo anno.
AGGIORNAMENTI
Sito dedicato:
Qui *foto*