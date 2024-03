[Comune Palermo] Dimissioni assessore Tirrito – Dichiarazione consigliere Chinnici

(AGENPARL) – ven 01 marzo 2024 *«Lavoriamo per Palermo in questi mesi si è rafforzata, non è più una

semplice lista elettorale ma un vero e proprio soggetto politico che ha

l’ambizione di crescere ancora.Riconosco al sindaco Roberto Lagalla una

meritoria azione di svolta nel governo della città. Finalmente esiste un

progetto per Palermo”.Il sindaco oggi ha accettato le dimissioni di

Antonella Tirrito da assessore. In questi mesi Antonella ha portato avanti

un ottimo lavoro, la ringrazio sentitamente per quello che ha fatto e sono

certo potrà svolgere con la stessa qualità altri ruoli nella nostra

squadra.Credo adesso che la riconfigurazione del nostro gruppo consiliare e

il suo rafforzamento, ne impongano una diretta assunzione di

responsabilità.Per questa ragione auspico che il sindaco nomini un nuovo

assessore che sia espressione di questo rinnovato impegno, una figura che

possa valorizzare le nuove energie al servizio della città e della

maggioranza che la governa».*

Lo dichiara il capogruppo di “Lavoriamo per Palermo” in Consiglio comunale,

Dario Chinnici.

