Editoria, Meloni: si può parlare di libertà di stampa ma si rischia di cancellare la stampa

(AGENPARL) – Roma, 27 feb 2024 – Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha tenuto un intervento all'incontro con i corrispondenti dell'Associazione Stampa Estera in Italia. Nel corso dell'evento, il festeggiamento del 112° anniversario dell'Associazione. "So che ci si aspetta un intervento leggero ma io non ero leggera neanche a 15 anni figuriamoci dopo 16 mesi di governo, poi mi invitate nel giorni in cui perdo la Sardegna e sto pure facendo la Quaresima e non posso nemmeno affogare i dispiaceri nell'alcol" . "Ho molti dei sette vizi capitali ma non la vanità",afferma."Si può parlare di libertà di stampa ma si rischia di cancellare la stampa. L'intelligenza artificiale va governata o sarà detonatore".