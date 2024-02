CAMERA DEI DEPUTATI:AGENDA DI DOMANI, MERCOLEDì 21 FEBBRAIO

(AGENPARL) - ROMA, 20 Febbraio 2024 - AULA

📌9,30 Mozioni tutela della professione giornalistica, pdl mototerapia, pdl Giornata unità nazionale e forze armate, pdl interporti

📌15 question time

COMMISSIONI

📌8.15_Federalismo fiscale_Audizione di ANCI

📌8.40_Ambiente_ Audizione Gen. Figliuolo, Commissario straordinario alla ricostruzione post-eventi alluvionali in Emilia-Romagna, Toscana e Marche

📌13.30_Politiche Ue_ Audizione del Rappresentante permanente d’Italia presso l’Unione Europea, Amb. Vincenzo Celeste sui lavori dei comitati nel 2022

📌13.40 e 13.55_Attività produttive_Audizioni su Intelligenza artificiale e sistema produttivo (Ministero della cultura e Paolo Benanti)

📌14_Giustizia_ Seguito audizione Giovanni Russo, Capo Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria

📌14_Finanze_ Audizione Guardia di Finanza su riordino settore giochi

📌14.30_Femminicidio_ Audizione del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Teo Luzi

📌15_Questioni regionali_Livelli essenziali delle prestazioni, audizione del professor Sabino Cassese

CONFERENZE STAMPA

📌10. Presentazione del libro “La via Flavia a piedi”. On.Matteoni

📌13. Presentazione progetto UNAScabile UNASCA e Fish. On. Cangiano

📌16. Presentazione del libro: Delega fiscale. On. Centemero

EVENTI

📌10. Aula dei gruppi parlamentari. “Indipendenza economica delle donne per l’inclusione e contro la violenza di genere”. (Gruppo FdI). Partecipano anche Ministri Calderone e Roccella. Diretta webtv

📌10. Sala del refettorio. “Il progetto ES-Pa Energia e sostenibilità per la PA”. On. Mazzetti

📌14,30. Sala della Regina. Convegno: “Intelligenza naturale e intelligenza artificiale come elementi di competitività del Paese: le sfide per la formazione e la ricerca”. (Expo Training)