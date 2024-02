Pierre Wunsch (Banca Centrale Belgio): L’agenda verde dell’UE non renderà le persone più ricche e prevede che l’energia europea costerà cinque volte di più che in America

(AGENPARL) - ROMA, 15 Febbraio 2024 - I legislatori europei dovrebbero parlare apertamente con l’opinione pubblica sui costi economici del “rinverdimento” dell’economia che deriverà da shock di offerta simili a quelli della crisi energetica degli anni ’70, ha detto questa settimana il capo della banca centrale belga.

Apparendo questa settimana davanti al Parlamento europeo a Bruxelles, il governatore della National Bank of Belgium, Pierre Wunsch, ha esortato gli eurocrati a essere onesti riguardo alle conseguenze negative dell’agenda climatica del blocco in modo da non dover affrontare la rabbia degli elettori delusi quando lo scopriranno. che le promesse di un miracolo economico verde non si materializzano.

“Questa transizione non ci renderà collettivamente più ricchi”, ha detto Wunsch nei commenti riportati da POLITICO. “Dovremmo essere più sinceri… non indurre le persone a pensare che il greening offra opportunità positive che potrebbero aumentare il PIL e creare milioni di posti di lavoro ben retribuiti”.

Con una forte previsione, il banchiere centrale ha avvertito che i sistemi di limitazione dei prezzi del carbonio e i costi più elevati delle presunte forme di energia più verdi potrebbero far sì che i prezzi europei dell’energia diventino da cinque a otto volte più costosi di quelli degli Stati Uniti, dove la rivoluzione dello shale gas ha mitigato gli shock dell’offerta globale nel mercato energetico e mira a rendere l’America uno dei principali produttori ed esportatori di energia per i decenni a venire.

Wunsch ha affermato che, a differenza degli Stati Uniti, l’Europa con la sua agenda verde vedrà shock dei prezzi nel mercato energetico simili a quelli della crisi petrolifera degli anni ’70. Ha sostenuto che i leader europei dovrebbero smettere di negare questa realtà se vogliono mantenere un po’ di credibilità davanti ai loro cittadini, avvertendo che “senza credibilità, i primi segnali concreti di problemi emergenti incoraggeranno la rabbia e la protesta popolare”.

L’economista belga ha anche messo in dubbio la strategia stessa dell’UE per facilitare la transizione verde, affermando che semplicemente “sparare enormi quantità di denaro [ai] problemi solo per mitigarne gli effetti non è una panacea”. Ha sostenuto che Bruxelles dovrebbe invece concentrarsi sulla riduzione del pesante onere normativo che ha imposto all’industria.

L’eccessiva regolamentazione e l’agenda verde sono destinate a diventare una questione chiave mentre 400 milioni di europei si recheranno alle urne a giugno per decidere la composizione del prossimo Parlamento europeo.

In mezzo all’inflazione derivante dai problemi della catena di approvvigionamento causati dai blocchi del coronavirus e dalla guerra in Ucraina, oltre al peso degli obiettivi climatici di Bruxelles e dei governi nazionali neoliberisti, gli agricoltori si sono sollevati in tutta Europa per protestare contro la loro attività e il loro stile di vita. diventare sempre più irrealizzabile.

Le proteste, che hanno visto le capitali europee e le infrastrutture critiche bloccate da migliaia di agricoltori con i loro trattori, hanno raccolto un ampio sostegno da parte dell’opinione pubblica e dei partiti populisti, che sostengono che la visione globalista delle élite di Bruxelles, Berlino e Parigi sia infondata. avendo già conseguenze economiche negative.

Mentre l’UE ha fatto alcune piccole concessioni sull’agenda climatica Net Zero dopo che gli agricoltori hanno fallito all’ultimo vertice di Bruxelles, martedì la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha sostenuto che il blocco dovrebbe raddoppiare la spinta verde.

In un discorso in occasione del cinquantesimo anniversario della creazione dell’Agenzia internazionale per l’energia, il capo dell’UE ha affermato: “Saranno necessari massicci investimenti. Non solo nella capacità di energia rinnovabile, ma anche negli interconnettori, nella tecnologia pulita e, naturalmente, come è stato detto, nelle relative catene di approvvigionamento. Dovremo quindi mobilitare il settore privato e stiamo lavorando proprio ora per intensificare il nostro dialogo con loro”.