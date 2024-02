(AGENPARL) – gio 08 febbraio 2024 VOLOTEA: DA SETTEMBRE SI POTRÀ VOLARE

DA VERONA ALLA VOLTA DI SALERNO

La compagnia è la prima ad annunciare l’apertura dei collegamenti dallo scalo salernitano.

Disponibile dal prossimo 2 settembre, la rotta avrà due frequenze alla settimana, il lunedì

e il venerdì.

Verona, 8 febbraio 2024 – Nuovo anno, nuove destinazioni. Volotea, la compagnia aerea low-cost

delle piccole e medie città europee, punta ancora su Verona e amplia oggi la sua ricca offerta di

collegamenti in partenza dal Catullo. Dal 2 settembre, infatti, sarà disponibile la rotta verso Salerno,

con due frequenze alla settimana, il lunedì e il venerdì. Si tratta di un passo importante perché Volotea

è la prima compagnia aerea ad annunciare l’avvio delle proprie attività presso l’aeroporto salernitano.

Volotea è pronta decollare da Verona e si prepara a un 2024 ricco di novità. Infatti, dopo le 6

nuove rotte già annunciate per quest’anno – Comiso, Madrid, Praga, Copenaghen, Valencia

e Bordeaux – il vettore mette a segno un nuovo importante collegamento verso Salerno e la

splendida Costa d’Amalfi.

“Siamo orgogliosi di annunciare, per primi, la disponibilità del nuovo volo per Salerno – ha commentato

Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea -. Si tratta di un traguardo importante, che ci

permette di consolidare il nostro impegno a livello locale e di ampliare ulteriormente il nostro ricco portfolio

di destinazioni. Attraverso questa nuova rotta, si accorciano le distanze tra il Veneto e la Campania: i

viaggiatori veronesi potranno volare comodamente verso la splendida costiera amalfitana e tutti i passeggeri

in partenza da Salerno avranno l’opportunità di scoprire la storia della città scaligera”.

Diventano così 20 le destinazioni collegate da Volotea all’aeroporto di Verona, 9 in Italia (Alghero, Cagliari,

Catania, Comiso, Lampedusa, Olbia, Palermo, Pantelleria e Salerno – novità 2024), 2 in Francia (Bordeaux

e Parigi Orly), 3 in Grecia (Atene, Heraklion/Creta, Zante), 3 in Spagna (Barcellona, Madrid e Valencia), 1 in

Germania (Berlino) 1 in Repubblica Ceca (Praga) e 1 in Danimarca (Copenaghen).

Tutte le rotte Volotea sono disponibili sul sito http://www.volotea.com e nelle agenzie di viaggio.

VOLOTEA

Volotea è stata fondata nel 2011 da Carlos Muñoz e Lázaro Ros, precedentemente fondatori di Vueling. È una delle compagnie

indipendenti che, negli ultimi 10 anni, sta crescendo più velocemente in Europa. Anno dopo anno, ha visto crescere la sua

flotta, il numero di rotte operate e l’offerta di posti in vendita. Quest’anno la compagnia aerea celebrerà il traguardo di 60 milioni di

passeggeri trasportati.

Volotea vola verso più di 110 aeroporti e ha basi in 21 città europee di medie dimensioni: Asturie, Atene, Bari (novità 2024)

Bilbao, Bordeaux, Brest (novità 2024), Cagliari, Firenze (da aprile 2023), Amburgo, Lille, Lione, Lourdes, Marsiglia, Nantes, Napoli,

Olbia, Palermo, Strasburgo, Tolosa, Venezia e Verona.

Nel 2024, Volotea opererà oltre 450 rotte (di cui più della metà in esclusiva), offrirà tra 12,5 e 13 milioni di posti (tra il 12% e il

16% in più rispetto al 2023) e effettuerà circa 80.000 voli. La compagnia aerea prevede inoltre di aumentare la propria flotta e

opererà con un massimo di 45 Airbus A319 e A320.

Volotea pone particolare attenzione all’aviazione sostenibile e si è impegnata per ridurre del 50% (rispetto al 2012) le proprie

emissioni di CO2 per passeggero e chilometro entro il 2025, 5 anni prima dell’obiettivo, originariamente fissato per il 2030.

Ad oggi, Volotea ha lanciato oltre 50 iniziative di sostenibilità che hanno già portato a una riduzione dell’impronta di carbonio

per chilometro per passeggero di oltre il 45%. Dal 2022, l’azienda sta lavorando allo sviluppo di tecnologie alternative prive di

emissioni e opera il servizio navetta interno di Airbus utilizzando il 34% di carburante per aviazione sostenibile. Volotea collabora

inoltre con i settori manifatturiero e industriale affinché questi carburanti, attualmente di difficile accessibilità, possano essere

sviluppati e diffusi nel più breve tempo possibile.

Volotea impiegherà circa 2.000 persone nel 2024, e promuove attivamente la connettività all’interno dei territori in cui ha sede,

contribuendo al loro sviluppo economico e arricchendo il panorama culturale attraverso progetti di sponsorizzazione di grande

impatto.

Volotea è stata riconosciuta da Skytrax, nel suo sondaggio globale sulla soddisfazione dei passeggeri, come la “Migliore

Compagnia Aerea Low-Cost in Europa” ai World Airline Awards 2023, definiti dai media di tutto il mondo “gli Oscar

dell’industria dell’aviazione”. La compagnia aerea aggiunge questo riconoscimento alla sua crescente lista di successi, che

comprende le due vittorie consecutive come “Compagnia aerea low-cost leader in Europa” ai World Travel Awards del 2021 e del

2022.

Per maggiori informazioni: https://www.volotea.com/it/sala-stampa

Francesca Marchesi