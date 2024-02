Senato, Senato della Repubblica – Atto n. 346 – XIX Legislatura – Presentazione

(AGENPARL) – ROMA, mar 06 febbraio 2024 “Procedura di informazione, attivata presso la Commissione europea dall’Unità Centrale di notifica del Ministero delle imprese e del made in Italy, concernente la notifica 2024/0049/IT – SERV60, “Regolamento per le infrastrutture digitali e per i servizi cloud per la pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221″”

Presentato da:

Ministro per i rapporti con il Parlamento

(Governo Meloni-I)

Fonte/Source: http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=19&id=48415