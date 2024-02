Carlson afferma che Musk ha promesso di non bloccare la sua intervista con Putin su X

(AGENPARL) - ROMA, 6 Febbraio 2024 - Il giornalista americano Tucker Carlson, arrivato a Mosca per un’intervista con il presidente russo Vladimir Putin, ha detto che Elon Musk ha promesso di non bloccare o sopprimere questa intervista una volta pubblicata sulla sua piattaforma X.

“Elon Musk, a suo grande merito, ha promesso di non sopprimere o bloccare questa intervista una volta che la pubblicheremo sulla sua piattaforma X, e ne siamo grati. Il governo occidentale, al contrario, farà sicuramente del suo meglio per censurare questo video su altre piattaforme meno rette, perché è quello che fanno. Hanno paura delle informazioni che non possono controllare,” ha detto Carlson in un video pubblicato sulla sua pagina X.