Presentato oggi a Muggia il 70° Carnevale

Trieste, 3 febbraio 2024 – Mancano pochi giorni al via ufficiale del 70° Carnevale di Muggia e la kermesse viene presentata nel consueto appuntamento al Museo Carà, alla presenza del sindaco Paolo Polidori, del vicesindaco con delega al Carnevale Nicola Delconte e del presidente delle Compagnie del Carnevale Mario Vascotto.

L’edizione 2024 è organizzata dal Comune di Muggia e dall’Associazione delle Compagnie del Carnevale, con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, del Ministero della Cultura e con la collaborazione di PromoTurismoFvg.

LA GRANDE SFILATA: Si comincia nel pomeriggio dell’8 febbraio, con la tradizionale cerimonia di apertura in piazza Marconi, per concludersi il 14 febbraio, con i funerali del Carnevale. La giornata principale, con il grande corso mascherato, è prevista domenica 11 febbraio, nel centro di Muggia, quando sfileranno i carri allegorici e migliaia di maschere, a cura delle Compagnie del Carnevale. Inizio della sfilata fissato alle 13. Anche quest’anno saranno installate una serie di tribune dedicate al pubblico, con posti assegnati, in vendita online sul circuito di Ticketpoint.

Le Compagnie hanno già comunicato i temi scelti per l’edizione 70. La Trottola presenterà “La Trottola Enigmistica”, Bulli e Pupe andrà in scena con “…col Ciak!…che si gira!”, La Bora proporrà “Cartaval-A Carneval ogni carta val”, l’Ongia ha scelto “E se riscrivessimo le stelle?”, i Mandrioi “Montagna…tra leggenda e fantasia”, la Lampo ha optato per “I Bomboni”, Bellezze Naturali per “Atlantide” e la Brivido per “Una boccata d’…arte contemporanea”. Tutti i temi saranno declinati con carri e migliaia di partecipanti in maschera nella grande sfilata di domenica 11 febbraio. Non una semplice parata, ma una vera e propria rappresentazione teatrale su strada.

La madrina della 70esima edizione sarà Francesca Vogrig.

GLI ALTRI EVENTI: Nel calendario degli eventi grande attenzione viene riservata ai bambini e alla valorizzazione delle tradizioni del Carnevale a Muggia. Torna dopo anni di assenza il Ballo delle Bambole, appuntamento per i più piccoli alla palestra Pacco. Viene proposto lunedì 12 febbraio un aperitivo in musica in piazza Marconi dedicato alle donne e ispirato al Ballo della Colombina. Riproposte poi le iniziative classiche e attese, anche dai turisti, come la megafrittata di lunedì 12 febbraio alle 17 sempre in piazza Marconi. Ci saranno poi gli spettacoli offerti dalle bande delle Compagnie, nel corso della settimana, tra piazza Marconi e il centro storico.

IL PROGRAMMA IN SINTESI:

GIOVEDì 8 FEBBRAIO, dalle 15 alle 17 in piazza Marconi Il Carnevale dei Bambini, intrattenimenti per bambini. Dalle 17, sempre in piazza, apertura ufficiale del Carnevale, con la consegna delle Chiavi a Re Carnevale e il ballo della verdura. Dalle 19, in piazza e nel centro storico, Aperitivo in Musica, con brani revival.

VENERDI’ 9 FEBBRAIO, dalle 10 alle 12 Scuola Carnevale, sfilata dei bambini delle scuole “Col naso all’insù”. Dalle 15 alle 17 in piazza Marconi Il Carnevale dei Bambini, intrattenimenti per bambini. Dalle 18 sempre in piazza spettacolo itinerante della banda della compagnia Ongia. Dalle 19, in piazza e nel centro storico, Aperitivo in Musica, con brani revival.

DOMENICA 11 FEBBRAIO, alle 13, la grande sfilata. Alle 18.30 in piazza Marconi premiazione delle compagnie che hanno preso parte alla sfilata. Dalle 18.30 in piazza e nelle calli, bande a ruota libera. Dalle 19, in piazza e nel centro storico, Aperitivo in Musica, con brani revival.

LUNEDì 12 FEBBRAIO, alle 10, Tutti a ovi, questua dei gruppi mascherati nel centro storico di Muggia. Dalle 16 alle 18 alla palestra Pacco “Ballo delle Bambole” per bambini. alle 17 in piazza Marconi Megafrittata, organizzata dall’Associazione delle Compagnie del Carnevale e offerta da Confartigianato, con la collaborazione della gastronomia Il Cuoco. Dalle 18 in piazza Marconi, spettacolo itinerante della banda della compagnia Bellezze Naturali. Dalle 19 in piazza e nel centro storico l’Aperitivo in Musica si veste di rosa, serata musicale dedicata alle donne.

MARTEDì 13 FEBBRAIO, alle 16.30 Risfiliamo in allegria, parata delle maschere partecipanti alla sfilata di domenica, nelle vie del centro. Alle 17 in piazza Marconi le premiazioni delle maschere della domenica e la consegna dei trofei di Carnevale. Dalle 19, in piazza e nel centro storico, Aperitivo in Musica, con brani revival.

MERCOLEDI’ 14 FEBBRAIO, alle 15.30, in Corso Puccini, Funerale del Carnevale, a cura delle Compagnie Ongia e Lampo. Alle 16.30 in piazza Marconi veglia funebre delle vedove, a cura della compagnia Mandrioi.

PROVVEDIMENTI VIABILITA’: domenica 11 febbraio divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli dalle ore 07.00 alle ore 21.00 sulle seguenti strade: via di Trieste (da Molo Balota a via Battisti), via Battisti, via Matteotti (dall’intersezione con viale Frausin all’intersezione con la via Deluca); viale XXV Aprile, via Forti, via Berzulla, via Reti, via D’Annunzio, via Roma, via Mazzini, piazza della Repubblica, largo Caduti per la Libertà, via Tonello, via Signolo, via San Giovanni (dall’intersezione con la via Mazzini all’intersezione con la via Signolo), viale Frausin, piazzale Foschiatti, piazzale Curiel, via Deluca e nella parte iniziale di via dei Mulini, via di Crevatini, località Pisciolon, località Riostorto, via Pianezzi, via Felluga e Salita Ubaldini.

Per tutte le modifiche previste su parcheggi e viabilità, l’ordinanza completa è pubblicata sul sito del Comune di Muggia.

Anche le altre ordinanze, che riguardano l’emissione sonora, la somministrazione di alcolici e altri divieti in vigore, sono pubblicate online.