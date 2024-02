(AGENPARL) – ven 02 febbraio 2024 IN REGIONE L’INCONTRO TECNICO PER IL PONTE GARIBALDI DI SENIGALLIA CON ANAS E I PROGETTISTI

Si è svolto nel pomeriggio odierno in Regione il primo incontro tecnico in merito al progetto per il rifacimento e la messa in sicurezza del ponte Garibaldi di Senigallia, sul fiume Misa, danneggiato dall’alluvione del 15 settembre scorso. All’incontro con Anas e i progettisti hanno partecipato il presidente della Regione Marche e commissario per l’alluvione 2022, Francesco Acquaroli, il vicecommissario Stefano Babini e l’assessore alle Infrastrutture Francesco Baldelli. Sono stati affrontati alcuni dettagli tecnici, e nelle prossime settimane si procederà con altri incontri anche con l’amministrazione comunale per ulteriori approfondimenti.

