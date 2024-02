(ACON) SALUTE. MASSOLINO (PAT-CIV): A FIANCO DEI LAVORATORI SANIT PUBBLICA

(AGENPARL) – gio 01 febbraio 2024 (ACON) Trieste, 1 feb – “Siamo a fianco delle lavoratrici e dei

lavoratori della sanit? pubblica che vedono costantemente messo

in discussione il proprio impegno, per poi sentire i decisori

stupirsi della fuga verso il privato”.

Lo afferma in una nota la consigliera regionale del Patto per

l’Autonomia-Civica Fvg Giulia Massolino, a margine della

conferenza stampa tenuta dalla Cgil oggi in merito ai tagli

previsti per Azienda sanitaria Asugi e Istituto Burlo.

“Attendiamo di ascoltare dall’assessore Riccardi in Commissione

consiliare i dati e le motivazioni alla base della perequazione a

ribasso, che rischia di aggravare la crisi di un sistema

sanitario pubblico sotto attacco su pi? fronti: dalla chiusura

dei consultori alla privatizzazione dei servizi ospedalieri, sono

molti i temi sui quali, non solo in quanto consiglieri ma

soprattutto come cittadine e cittadini, attendiamo risposte”.

