Prossima tappa Bruxelles: gli agricoltori francesi promettono di portare la protesta dei trattori contro l’agenda verde al cuore dell’UE

(AGENPARL) - ROMA, 31 Gennaio 2024 - Gli agricoltori francesi stanno minacciando di portare le loro proteste contro i trattori nel cuore dell’Unione Europea e di imporre un blocco a Bruxelles come hanno fatto a Parigi in opposizione all’agenda verde favorita dai globalisti come il presidente Emmanuel Macron.

La rivolta degli agricoltori in Francia ha continuato a crescere questa settimana, poiché circa 12.000 agricoltori su oltre 6.000 trattori hanno adottato blocchi stradali in almeno 120 località in tutta la Francia martedì, compresi i punti di accesso alle principali città come Parigi, Lione e Marsiglia. Tuttavia, alcuni chiedono che le proteste prendano di mira il governo dell’UE.

“Il prossimo passo è Bruxelles, questo è sicuro”, ha detto al quotidiano Le Figaro un coltivatore di cereali del Loiret , mentre un altro ha aggiunto: “Possiamo andare a Bruxelles, questo non ci spaventa”.

Motivata dall’agenda del cambiamento climatico e da visioni espansionistiche, l’UE è passata dall’essere amica degli agricoltori come lo era nei decenni passati e sta lentamente diventando un grande nemico dell’agricoltura, imponendo onerose normative ambientali all’agricoltura e allo stesso tempo consentendo la produzione alimentare più economici in altre parti del mondo senza standard così rigorosi per fluire liberamente verso l’Europa, colpendo così gli agricoltori locali.

Difendendo il sistema che ha contribuito a creare, il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato che “sarebbe facile dare la colpa di tutto all’Europa”.

Macron, che martedì ha lasciato il Paese per una visita di Stato in Svezia nonostante la crisi nazionale, ha ammesso che la decisione di Bruxelles di concedere all’Ucraina un accesso esente da dazi all’agricoltura ha avuto conseguenze negative sugli agricoltori dell’Unione europea.

“Abbiamo chiesto misure chiare sulle importazioni dall’Ucraina perché oggi abbiamo prodotti in termini di volume e qualità che stanno destabilizzando il mercato europeo, sia che si tratti di polli che di cereali”, ha detto al The Telegraph .

Nel frattempo, Gabriel Attal, che è diventato il più giovane primo ministro di sempre del paese dopo essere stato insediato da Macron all’inizio di questo mese, ha affermato che la Francia si opporrà al previsto accordo di libero scambio tra l’UE e le nazioni sudamericane del “Mercosur” di Argentina, Brasile e Paraguay. e Uruguay, in un segnale che l’ortodossia che sostiene il libero scambio come principio economico fondamentale potrebbe erodersi in Europa.

Dopo il suo viaggio in Svezia, Macron si recherà a Bruxelles per colloqui cruciali con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per discutere quali misure possono essere adottate per placare il crescente movimento di protesta degli agricoltori.

Il presidente francese sarà preceduto dal suo ministro dell’Agricoltura, Marc Fesneau, che si recherà oggi nella capitale di fatto dell’Ue “per una serie di colloqui volti ad accelerare il trattamento delle emergenze europee”.

I problemi che devono affrontare gli agricoltori europei, come l’aumento del costo del carburante, le tasse elevate, l’eccesso di pratiche burocratiche richieste dal governo, la guerra in Ucraina, il libero scambio e le normative sull’agenda verde sono destinati a diventare un fattore importante nelle elezioni del Parlamento europeo di giugno e probabilmente serve a rafforzare i partiti populisti pro-agricoltori, che avevano già iniziato a crescere a causa del crescente malcontento nei confronti dell’agenda migratoria dei partiti globalisti che hanno dominato la politica europea negli ultimi dieci anni.

Le rivolte dei contadini hanno già visto un successo politico in Europa, in particolare nei Paesi Bassi, dove il nuovo partito di protesta Farmer Citizen Movement è diventato la forza più grande al Senato olandese lo scorso anno e probabilmente sarà un partner di coalizione del presunto primo ministro, populista tizzone. Geert Wilders, anche lui schierato dalla parte dei contadini.

Attualmente sono attivi movimenti di protesta degli agricoltori in Francia, Germania, Polonia e Romania. Questa settimana, le organizzazioni degli agricoltori spagnoli hanno dichiarato che si uniranno all’azione contro l’eccessiva regolamentazione da parte di Bruxelles.