CS ABRUZZO- NOMINA DIFENSORE CIVICO, LA NOTA DI VERRECCHIA (FDI)

(AGENPARL) – mar 30 gennaio 2024 *COMUNICATO STAMPA*

*ABRUZZO- NOMINATO DI PRIMIO DIFENSORE CIVICO: LE CONGRATULAZIONI DI FDI*

“In nome dell’intero gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, esprimo vive

congratulazioni all’avvocato *Umberto Di Primio,* nominato Difensore civico

della Regione Abruzzo, chiamato a svolgere un ruolo importante, punto di

riferimento per la gestione della vita civica della nostra regione. Va

evidenziato quanto l’Ufficio del Difensore civico rappresenti un servizio

rilevante per la tutela dei nostri cittadini e delle nostre imprese ma

anche per gli enti stessi. A Di Primio rivolgiamo l’augurio di un buon

lavoro”. Lo afferma il capogruppo FdI in Consiglio regionale, *Massimo

Verrecchia.*

L’Aquila, 30 gennaio 2024

Ufficio stampa

Tiziana Le Donne