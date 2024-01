(ARC) Lavoro: Rosolen, 9 milioni a formazione professionale

(AGENPARL) – lun 29 gennaio 2024 Inaugurato a Gorizia laboratorio ristorazione

Gorizia, 29 gen – “Il sistema di formazione professionale in

Friuli Venezia Giulia funziona molto bene nel dare risposta alla

ricerca di un ruolo per alcuni giovani la cui intelligenza, come

diceva don Milani, si esprime attraverso le mani e il saper fare.

Per questo la Regione sostiene il sistema IeFP (istruzione e

formazione professionale, ndr) con 9 milioni di euro di risorse a

favore dei 13 enti formativi che a loro volta hanno messo in

campo una trentina di progettualit?”.

Lo ha detto oggi l’assessore regionale al Lavoro e formazione

Alessia Rosolen a Gorizia in occasione dell’inaugurazione del

laboratorio di ristorazione di Ad Formandum in via Carducci.

“L’attenzione che il Miur sta assegnando ai percorsi di

formazione professionale ? un segnale positivo. Siamo disponibili

a lavorare su percorsi IeFP e, cos? come li accompagnamo con

delle risorse, allo stesso tempo possiamo discutere di imprese

rafforzate e di arricchimento dei percorsi professionali” ha

aggiunto Rosolen intervenendo, poco prima dell’inaugurazione, al

convegno che si ? svolto al Kinemax su “Impresa formativa non

simulata, tra teoria e pratica”.

Il tema ruota attorno al ruolo delle imprese nei percorsi

formativi “rispetto al quale – ha sottolineato Rosolen –

l’ipotesi di inserire queste esperienze nel quadro delle imprese

sociali e del terzo settore ? valido, a patto che venga mantenuto

l’obiettivo pedagogico e di formazione”.

L’assessore ha poi evidenziato come sia “fondamentale il ruolo

che la Regione svolge rispetto alla definizione delle filiere, in

considerazione delle esigenze che il territorio esprime. Un

esempio riguarda il tema dell’energia che ha ancora spazi di

definizione delle competenze. Su questo la Regione pu?

contribuire alla stesura di linee guida”.

Il sistema della formazione professionale conta circa 4.500

allievi. Secondo il monitoraggio della Regione il 95% risulta

occupato entro sei mesi dalla conclusione del percorso formativo.

