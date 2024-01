(ACON) GIORNO MEMORIA. CAPOZZI (M5S): RICORDO COME MONITO PRESENTE E FUTURO

(AGENPARL) – sab 27 gennaio 2024 (ACON) Trieste, 27 gen – “Il Giorno della Memoria non deve

servire solo a ricordare un passato di orrori, ma deve essere un

monito che permetta di accendere una luce sui pericoli che si

profilano oggi, perch? quell’orrore non si ripeta”.

Lo sottolinea, in una nota, la consigliera regionale del M5S,

Rosaria Capozzi, intervenuta a Udine alla cerimonia di

deposizione della corona d’alloro al monumento in onore di tutte

le vittime della barbarie nazifascista nei campi d?

concentramento e sterminio.

“In un momento storico come questo – continua la pentastellata –

in cui il conflitto in Medio Oriente ha aperto una parentesi

drammatica e si sta assistendo a una grave crescita di episodi di

antisemitismo, restiamo convinti che gli obiettivi da perseguire

possano solo essere pace, democrazia e tolleranza, nonch?

promuovere, nelle scuole e nelle universit?, una cultura del

rispetto e della conoscenza della storia come risposta pi?

efficace all’odio e per sviluppare una societ? pi? accogliente e

aperta all’integrazione”.

