(AGENPARL) – ven 26 gennaio 2024 COMUNICATO STAMPA

COOPERATIVE SOCIALI, SIGLATA L’IPOTESI DI ACCORDO DI RINNOVO DEL

CONTRATTO NAZIONALE APPLICATO AI 400MILA ADDETTI DEL COMPARTO SOCIO

SANITARIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO.

GUARINI: «PRIMA E IMPORTANTE RISPOSTA ALLE ESIGENZE COGENTI DELLE

LAVORATRICI E DEI LAVORATORI»

Roma, 26 gennaio 2024 – Raggiunta l’intesa sul nuovo Contratto

nazionale applicato agli oltre 400mila addetti alle dipendenze delle

oltre 30mila Cooperative Sociali nel comparto socio sanitario

assistenziale educativo e dell’inserimento lavorativo. I sindacati

di categoria Fisascat Cisl, Fp Cgil, Cisl Fp, Uiltucs, Uil Fpl hanno

siglato con le associazioni imprenditoriali di settore

Confcooperative Federsolidarietà, Legacoopsociali e Agci

Solidarietà l’ipotesi di accordo di rinnovo, con vigenza

retroattiva dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, sottoposta

nelle prossime settimane alla valutazione delle assemblee dei

lavoratori.

Sulla parte economica l’intesa definisce un aumento salariale a

regime di 120 euro per il livello medio C1, erogato in tre tranche:

60 euro con la retribuzione del mese di febbraio 2024, 30 euro con la

mensilità di ottobre 2024 e 30 euro con la mensilità di ottobre

2025. A partire dal 1° gennaio 2025 i lavoratori in forza

matureranno la quattordicesima mensilità, da corrispondersi al mese

di giugno di ogni anno, pari alla metà di una retribuzione mensile,

con l’impegno delle parti a raggiungere il completamento della

stessa nel prossimo rinnovo contrattuale. Gli addetti ai servizi

educativi per l’infanzia attualmente inquadrati al livello D1 e gli

educatori socio pedagogici in possesso di qualifica a far data dal

1° gennaio 2025 avranno inoltre diritto ad un elemento temporaneo

aggiuntivo della retribuzione mensile del valore economico di 41

euro; detto importo, a partire dal 1° settembre 2025 sarà

incrementato di ulteriori 41 euro fino al raggiungimento del livello

successivo D2 a partire dal 1° gennaio 2026.

Sulla parte normativa l’accordo interviene sull’ambito di

applicazione e sull’inquadramento del personale, con

l’inserimento di profili aggiuntivi afferenti l’ambito

dell’inserimento lavorativo delle persone svantaggiare. Le parti

convengono sulla istituzione di una Commissione Paritetica per

individuare le linee di evoluzione e di sviluppo dell’attuale

sistema di classificazione e valorizzazione delle professionalità

esistenti.

L’intesa introduce inoltre l’Osservatorio paritetico sugli

appalti e sugli accreditamenti territoriali finalizzato al

monitoraggio della corretta applicazione del Ccnl da parte degli

appaltatori e degli affidatari del servizio nonché dei procedimenti

di gara e contrattuali posti in essere dalle stazioni appaltanti e

delle procedure nel sistema degli appalti pubblici al fine si

salvaguardare l’occupazione e le condizioni reddituali dei

dipendenti.

Sul mercato del lavoro l’intesa recepisce e integra la normativa

sui contratti a termine, prevedendo il ricorso a tale istituto nella

misura massima del 30%.

Migliorato il trattamento economico per le lavoratrici e i lavoratori

che svolgono servizi residenziali continuativi ai quali è richiesta

la reperibilità con il vincolo di permanenza nella struttura, con il

riconoscimento di una indennità fissa mensile lorda di 77,47 euro

oltre all’indennità di 20 euro riconosciuta per ciascuna notte con

7 ore di reperibilità.

Sulla maternità l’intesa contempla, a far data dal 1° gennaio

2024, l’integrazione al 100% del trattamento economico corrisposto

dall’Inps nel periodo di astensione obbligatoria, prevedendo

l’applicazione delle disposizioni legislative in materia di tutela

e sostegno della maternità e paternità e congedi parentali.

L’intesa interviene anche sui tempi di vestizione e svestizione,

con il riconoscimento nell’orario di lavoro di complessivi 15

minuti da dedicare alle suddette operazioni.

Sull’assistenza sanitaria integrativa le parti, dando seguito a

quanto definito con i precedenti rinnovi, convengono

sull’incremento del contributo a carico dell’impresa di ulteriori

5 euro a far data dal 1 gennaio 2025 al fine di incrementare le

prestazioni di welfare erogate alle lavoratrici e ai lavoratori del

comparto. Le parti rinviano al Comitato Misto Paritetico Nazionale

l’aggiornamento delle linee guida per la progettazione dei Piani

Sanitari.

«Con l’intesa raggiunta – ha dichiarato il segretario generale

della Fisascat Cisl Davide Guarini – si intende dare una prima e

importante risposta alle esigenze cogenti delle lavoratrici e dei

lavoratori in un momento in cui l’inflazione continua ad

attanagliare il potere di acquisto dei salari, definendo un congruo

incremento economico, potenziando il welfare e valorizzando le

professionalità esistenti in un comparto che da sempre svolge anche

un importante ruolo sociale nell’inserimento delle persone

svantaggiate».

«L’accordo – ha aggiunto la segretaria nazionale della federazione

cislina Aurora Blanca – pone le basi per lo sviluppo di un sistema di

relazioni sindacali anche a livello territoriale volto a porre al

centro dell’attenzione il valore della persona e lo sviluppo del

Paese attraverso un modello di compartecipazione e di collaborazione

continua». «La vera sfida che dovremo affrontare congiuntamente a

tutti gli altri sottoscrittori del contratto – ha concluso la

sindacalista – sarà quella di co-progettare un nuovo modello sociale

in favore dei più deboli valorizzando il ruolo delle comunità

sociali».

Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e

del Turismo

Aderente a UNI GLOBAL UNION, UITA e ITF

http://www.fisascat.it/site/news/sciopero_turismo_ristorazione_collettiva