(ARC) Dolomiti Unesco: Zannier, patrimonio da conoscere per intero

(AGENPARL) – ven 26 gennaio 2024 Udine, 26 gen – “Le immagini che ci sono state presentate

stasera ci restituiscono la grandezza e la bellezza di un

Patrimonio mondiale interregionale che non sempre siamo in grado

di cogliere nella sua totalit?. Dalle Dolomiti venete e

altoatesine a quelle friulane, siamo di fronte ad un unicum.

Documentari come questi ci danno spunti per una tutela e una

valorizzazione alternative, che ne estendono la conoscenza”.

Questo il commento dell’assessore regionale alle Risorse

agroalimentari, forestali e ittiche Stefano Zannier che, in

qualit? anche di presidente della Fondazione Dolomiti UNESCO, ha

preso parte alla proiezione dei documentari realizzati da Ivo

Pecile e Marco Virgilio dedicati al paesaggio e alla geologia dei

parchi naturali dolomitici.

Il Parco naturale Fanes-Senes-Braies e il Parco nazionale

Dolomiti bellunesi sono i temi scelti per i documentari che

restituiscono la bellezza e la fragilit? di questi due scenari

unici al mondo, entrati per questo a far parte del patrimonio

dell’umanit?.

“Le Dolomiti friulane, che qui non si vedono, hanno a loro volta

caratteristiche uniche per geologia e perch? ancora molto

selvagge. Anche questo va conosciuto e apprezzato in correlazione

con l’intero sito” ha aggiunto Zannier.

Alla proiezione, al cinema Visionario di Udine, hanno preso parte

anche Giovanni Duratti, presidente del comitato direttivo

regionale del Cai Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Zanchetta, del

Servizio biodiversit? della Regione autonoma Friuli Venezia

Giulia e Marco Virgilio, coautore dei documentari a cui

l’assessore ha rivolto stima e apprezzamento per il lavoro svolto.

