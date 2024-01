(ACON) SALUTE. SPAGNOLO (LEGA): IN OSPEDALE LATISANA NUOVA SALA PER NEOMAMME

(AGENPARL) – ven 26 gennaio 2024 (ACON) Trieste, 26 gen – “Bellissima e importante, la nuova

sala dedicata alle neomamme che arricchisce il nostro ospedale e

i nostri reparti di Pediatria, Ostetricia e Ginecologia a cui la

cittadinanza ? molto legata, come dimostrano le costanti offerte,

per le quali non posso che ringraziare i donatori”.

Cos? in una nota Maddalena Spagnolo, consigliera regionale della

Lega, che ha partecipato “all’inaugurazione del Baby Pit Stop

allattamento presso la Pediatria dell’ospedale di Latisana, alla

presenza di Claudia Giuliani, direttore medico ospedaliero di

Latisana, Lorenza Driul, capo dipartimento Mamma e bambino Asufc,

Elisabetta Miorin, direttore del reparto di Pediatria, Simona

Melazzini, direttore del reparto di Ostetricia e Ginecologia, e

una delegazione Unicef regionale”.

“La stanza dedicata – fa sapere ancora la Spagnolo – ? stata

allestita grazie alla donazione dell’Inter Club Lollo Bassa

Friulana, presente con il presidente Marco Mauro e con i

contributi delle marine e dei cantieri di Aprilia Marittima, del

Circolo nautico e degli operatori di Aprilia Marittima. Il nuovo

spazio, presentato dalla Miorin, consentir? alle mamme di

allattare in tranquillit? i neonati. L’inaugurazione ? stata

l’occasione per la presentazione, da parte della Melazzini, del

corso per neomamme per l’utilizzo della fascia porta beb?”.

“Un ringraziamento particolare deve essere fatto all’assessore

regionale Riccardo Riccardi, al direttore Asufc Denis Caporale, a

tutti i dirigenti, ai medici e al personale sanitario, in

particolare alle direttrici Miorin e Melazzini – evidenzia la

consigliera -, che con grande capacit? ed entusiasmo dirigono i

loro reparti e sono sempre attente a soddisfare le esigenze di

salute e benessere degli ospiti. All’inaugurazione sono stati

presenti anche il sindaco di Latisana, Lanfranco Sette, con

consiglieri e assessori comunali che hanno voluto ringraziare

personalmente i donatori e visitare la nuova sala”.

