(AGENPARL) – gio 25 gennaio 2024 **Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano**

Comunicati del 25/01/2024

Consiglio | ore 15:20

Lavori Consiglio: l’ordine del giorno delle sedute di gennaio/febbraio

Il plenum del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano è convocato per il 31 gennaio e il 1° febbraio e dal 21 al 23 febbraio. All’ordine del giorno la formazione della Giunta provinciale e la nuova nomina dell’Ufficio di Presidenza, l’approvazione del bilancio consolidato del Gruppo Provincia per il 2022 e della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza provinciale 2024-2026, nonché altri dieci punti istituzionali.

