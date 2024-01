(AGENPARL) – mer 24 gennaio 2024 Associazione Gruppo dei Dodici – Via Francigena

Comunicato del 24 gennaio 2024

Roma/Teano. (da Stoccarda). L’International Walk Teano/Roma del 2023 premiato ai CT Award 2024 con il Premio Connecting Cultures

Informazioni sul CT AwardIl CT Award è un premio internazionale che celebra progetti eccezionali e iniziative innovative nel campo della connessione culturale. Ogni anno, il premio riconosce e onora le persone, le organizzazioni e gli eventi che contribuiscono in modo significativo a promuovere la comprensione e l’armonia tra culture diverse. Il tema di quest’anno, Connecting Cultures, ha ricevuto numerose candidature eccezionali da tutto il mondo.Siamo felici e orgogliosi di comunicare che la giuria del “CT Award 2024 – Connecting Cultures” nell’ambito della fiera Turistica CMT di Stoccarda, dopo aver esaminato 38 progetti internazionali, ha aggiudicato il primo premio alla manifestazione organizzata dai volontari del Gruppo dei Dodici, denominata International Walk 2023, presentata dalla DMO Via Francigena Sud nel Lazio .”. Annunciano coralmente dalla associazione operante da tempo nel Lazio. Il CT Award, un riconoscimento prestigioso nell’ambito della promozione dell’integrazione culturale e della connessione tra comunità diverse, è lieto di annunciare che l’iniziativa “International Walk Teano Roma 2023” è stata selezionata come vincitrice del CT Award 2024 nella categoria Connecting Cultures, per aver messo al centro dell’iniziativa ”persone e progetti che vedono il viaggio non solo come un’esperienza, ma come un modo di costruire ponti tra culture diverse e di incentivare della tolleranza reciproca”. Questa la motivazione condivisa dalla giuria del CT Award al rilascio del premio, che è stato consegnato nelle mani della rappresentante dell’ENIT a Stoccarda. L’International Walk Teano Roma 2023, organizzato con successo l’anno scorso, ha dimostrato di essere un evento straordinario e significativo, promuovendo la connessione e la comprensione tra culture differenti tramite un percorso che ha attraversato luoghi simbolici e storici. Il premio Connecting Cultures è stato assegnato a riconoscimento degli sforzi straordinari compiuti dall’organizzazione nel favorire l’inclusione, il dialogo interculturale e lo scambio di esperienze tra partecipanti provenienti da diverse regioni e grado di conoscenza e esperienza. Ecco un intervento di sincero ringraziamento del Gruppo dei Dodici: “Come Gruppo dei Dodici — ha dichiarato Giancarlo Forte, presidente dell’associazione — vogliamo dedicare questo premio ad Alberto Alberti, ideatore del cammino internazionale nella Francigena nel Sud, che con il “Pilgrim Crossing Border” diede il via ad una visione internazionale del nostro impegno come Associazione, per la promozione della VFS (Via Francigena nel Sud). Lo dedichiamo, inoltre, a tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito a rendere unica questa manifestazione: Amministratori locali, Associazioni amiche. Le Pro Loco e ai nostri meravigliosi soci che hanno partecipato con entusiasmo e dedizione per la riuscita di questa manifestazione. Si ringrazia, inoltre, la DMO Via Francigena Sud nel Lazio per la promozione, la Regione Lazio e l’AEVF per il patrocinio. Ci auguriamo che questo riconoscimento sia solo il primo primo passo verso la promozione dell’International Walk, un’iniziativa dal valore culturale e sociale “.Spieghiamo cos’è l’International Walk: L’International Walk Teano — Roma è un appuntamento annuale, che coniuga turismo, ambiente, storia e spiritualità in un cammino esperienziale che nell’edizione 2023 ha coinvolto 21 pellegrini provenienti da cinque continenti del Mondo. Il percorso, della lunghezza totale è di 258 km, è partito da Teano il 20 settembre per terminare a Roma, in Piazza San Pietro, il 4 ottobre. I pellegrini hanno avuto modo di incontrare, lungo ogni tappa, i numerosissimi punti di interesse culturali, artistici, storici, naturalistici e spirituali utili sia per la conoscenza del nostro territorio che, soprattutto, di sé stessi come pellegrini.L’international Walk Teano-Roma ha attraversato 23 comuni (Roma inclusa) coinvolti attivamente nell’iniziativa, e si è svolto in 14 tappe, tra cui: Teano, Sessa Aurunca, Castelforte, Santi Cosma e Damiano, Minturno, Formia, Gaeta, Itri, Fondi, M.S. Biagio, Terracina, Priverno, Sezze, Bassiano, Sermoneta, Norma, Cori, Artena, Velletri, Nemi, Castel Gandolfo, Albano Laziale, Marino e infine Roma. L’iniziativa è stata documentata e condivisa in tempo reale sui canali Social del Gruppo dei Dodici e DMO Via Francigena Sud nel Lazio.