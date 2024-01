Fwd: Comunicato oggi udienza Scandalo KARIBÙ

(AGENPARL) – mer 24 gennaio 2024 *FOTO ALLEGATO *

Oggi 24 Gennaio 2024 1^ udienza SCANDALO KARIBU e CONSORIO AID

*OGGI IN UDIENZA PROCESSO KARIBU: I RINVIATI A GIUDIZIO SI PERMETTONO DI

SBEFFEGGIARE E SORRIDERE QUANDO SONO STATI RACCONTATI AL GIUDICE I VERI

DISAGI DEI LAVORATORI.*

*- DOPO CHE SI EVADE L’ERARIO PER 3 MILIONIDIEURO ( OGGI EMERSO IN UDIENZA)*

*- DOPO CHE NON SI SONO ANCORA PAGATI I STIPENDI PER 400 MILAEURO*

*I RINVIATI A GIUDIZIO SORRIDONO SULLA PELLE DEI TANTI LAVORATORI DURANTE

L’UDIENZA, BENE L’INTERVENTO DELL’AVV GIULIO MASTROBATTISTA ATTENTO A FAR

INTERROMPERE I SORRISI E L’ATTEGGIAMENTO INOPPORTUNO DEI RINVIATI A

GIUDIZIO OGGI PRESENTI IN AULA. *

Dopo le tante manifestazioni innanzi al Tribunale di Latina durante le

udienze preliminari che hanno ammesso come parte civile lavoratori e

Uiltucs Latina, abbiamo oggi assistito alla prima udienza come categoria

insieme ad una delegazione di lavoratori all’inizio del Processo sullo

SCANDALO KARIBU’, ricordiamo dichiara la Uiltucs Latina *” SENZA LE DENUNCE

DEI LAVORATORI E SENZA IL GRIDO DELLE LAVORATRICI QUESTO SCANDALO NON

SAREBBE MAI EMERSO”*

Senza il racconto della realta’ sul disagio causato alle tante famiglie

sulla cattiva gestione del denaro pubblico destinato all’accoglienza ed

integrazione di queste persone oggi rinviate a giudizio, oltre alla

mancanza degli enti erogatori dei progetti, i quali a nostro avviso

dovevano vigilare ed attenzionare, non sarebbe mai stata interrotta la

cattiva gestione dell’accoglienza ed integrazione dei migranti su Latina,

e’ necessario che si ricorda spesso questo elemento fondamentale.

*LE DIFFICOLTA’ DEI LAVORATORI IL MANCATO PAGAMENTO DELLE LAVORATRICI

DOVEVA FAR EMERGERE IL FENOMENO Coop KARIBU’ A LATINA ? E’ QUESTA LA

DOMANDA FREQUENTE CHE SPESSO CI VIENE RICHIESTA DAI CITTADINI.*

Oltre alle tante difficolta’ dei lavoratori che ancora persistono, sulla

mancata ricollocazione dei lavoratori, ripetiamo causata da questi

personaggi che hanno distrutto il lavoro in un settore dove non cera’ uno

stato di crisi ma solamente l’intenzione di interpretare accoglienza ed

integrazione con il solo interesse del profitto cancellando il lavoro

stabile di queste maestranze per altre finalita’ che oggi sono oggetto di

un processo.

*I SORRISI e GLI ATTEGGIAMENTI DENIGRATORI* visti oggi in udienza da parte

di personaggi rinviati a giudizio quando si e’ parlato delle difficolta’

dei lavoratori, e’ la fotografia di queste persone, le quali dichiaravano

sempre che enti non pagavano e di conseguenza non pagavano i stipendi, la

vera’ e cruda realta’ era diversa *” le risorse economiche della KARIBU’

venivano spese per lo shopping e spese personali dei rinviati a giudizio,

per i lavoratori non c’erano mai i soldi”*

A quei *SORRISI DENIGRATORI* oggi visti in aula siamo certi che la

magistratura gli inquirenti i quali ringraziamo per l’egregio lavoro,

risponderanno’ nel giusto modo, ripristinando ai tanti lavoratori alle

tante famiglie la dignita’ ed il rispetto per il lavoro cancellato da

queste persone *”che oggi ridevano e sbeffeggiavano davanti alle difficolta

dei lavoratori”* disagio che loro non hanno mai attraversato essendo i

percettori del denaro pubblico e diretti responsabili di quelle somme, la

cui finalita’ era solo il PROFITTO.

*Segreteria Provinciale Uiltucs-Uil LatinaGianfranco CartisanoVia Romagnoli