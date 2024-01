Conferenza stampa – Presentazione del libro “La facoltà di scegliere” di Giulio Deangeli

(AGENPARL) – mar 23 gennaio 2024 Roma, 23 gennaio 2024 – Domani 24 gennaio alle ore 14.30 presso la sala

stampa della Camera dei deputati, l’On. Marco Lacarra presenterà il volume

“La facoltà di scegliere”, edito da Mondadori e curato da Giulio Deangeli,

dottorando in Neuroscienze all’Università di Cambridge e fondatore del

progetto “A Choice for Life”. All’incontro, oltre al curatore,

parteciperanno Viviana Viggiano, dottoranda in Fisica all’Università di

Bari, e Federico Cheli, studente di Ingegneria delle telecomunicazioni

all’Università di Pisa. La conferenza stampa sarà moderata da Giulia

Iacovelli, dottoranda in Studi politici alla Sapienza. È possibile