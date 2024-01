(AGENPARL) – mar 23 gennaio 2024 *COMUNICATO STAMPA:*

LE STELLE DEL BOLSHOI HANNO BRILLATO AL “MOSAIC DANCE FEST” IN ABU DHABI

Un fine settimana all’insegna della qualità: Artem Ovcherenko e Anna

Tikhomirova hanno presentato “Love Story” sul palco del teatro “Emirates

Palace” in Abu Dhabi.

Grande debutto per il *Mosaic Dance Fest in Abu Dhabi*, con le stelle del

*Bolshoi*; *Artem Ovcherenko e Anna Tikhomirova* che hanno presentato “*Love

Story*”.

I due primi ballerini hanno danzato sulle note di *Cajkovskij e Chopin*

portando in scena anche la loro vita privata, essendo nella vita reale

marito e moglie.

Sul palco quindi *Anna e Artem* hanno interpretato se stessi ma inseriti

nel contesto del balletto, aiutati nello show da altre stelle del balletto

internazionale che hanno sapientemente interpretato i momenti di amore che

si vengono a creare durante la fase di innamoramento ma anche nel proseguo

della vita di coppia.

Il *virtuosismo* è stata la marcia vincente ma non è mancata la mano

sapiente dello scenografo e del Direttore della fotografia; un flusso di

immagini e luci hanno creato l’atmosfera giusta per i danzatori che si sono

fusi con l’ambiente.

Insomma tutto bene per questo nuovo debutto, il *Mosaic Dance Fest* si

riconferma un Festival poliedrico con tanta voglia di continuare il cammino

verso *la sua Mission, ossia portare il Balletto sui palchi di tutto il

mondo,* passo dopo passo questo Festival si sta imponendo all’attenzione

del pubblico ma anche verso gli addetti ai lavori che numerosi ormai si

interessano alla manifestazione.

In contemporanea il *Mosaic Dance Fest* *si sta preparando alle tappe di

Novembre in Dubai* e alle numerose *selezioni *dedicate ai giovani

danzatori nel mondo.

Un lavoro che il Team del Festival sta gestendo in maniera oculata;

capitanati da Valery Kopeikin che si è affidato alla professionalità di

Nicola Convertino, Victor Logaj, Georgi Gotsiridze e konstantin Panfilov,

questo gruppo di lavoro ormai ha raggiunto gli obbiettivi della *“Mission”

del Festival; portare il balletto alla portata del grande pubblico

mondiale.*