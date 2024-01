(AGENPARL) – lun 22 gennaio 2024 Assegno Unico Universale: al lavoro i servizi Ital Uil

Per gli ex percettori del reddito di cittadinanza è questo un inizio di

anno carico di adempimenti. Oltre a dover presentare domanda per accedere

all’Assegno di inclusione (i primi pagamenti partiranno il 26 di questo

mese) o al Supporto per la formazione e il lavoro (per gli attivabili),

ovvero le due misure che sostituiscono il precedente Reddito di

Cittadinanza, devono anche inoltrare l’istanza per l’assegno unico

universale per i figli. Aiuto che fin qui hanno ricevuto in automatico

sotto forma di integrazione al reddito di cittadinanza, mentre da marzo

potranno incassarlo (integralmente) a patto di presentare un Isee

aggiornato e un’istanza specifica. Un lavoro complesso attende il Patronato

Ital Uil che ha fornito un quadro relativo all’AUU (Assegno Unico

Universale) su rielaborazione dati Inps: da gennaio a novembre 2023 i

richiedenti l’AUU in Basilicata sono stati 53.353 (di cui 3.140 percettori

RdC) per un numero complessivo di 86.143 figli, con un importo medio di 274

euro a richiedente e di 170 euro medio a figlio. Quanto all’Adi sono circa

5 mila i lucani ex beneficiari del reddito di cittadinanza nello scorso che

hanno fatto domanda sinora per il nuovo Assegno di inclusione.

E’ questa l’occasione – sottolinea Anna Lauria, responsabile Ital Uil

Basilicata – per un bilancio decisamente positivo degli impegni e delle

attività dell’Ital nel 2023 che è sicuramente il miglior auspicio per un

nuovo anno denso di altrettante importanti iniziative. Ciò che è accaduto

nei mesi appena trascorsi ci incoraggia a proseguire lungo la strada

tracciata, rinnovando la nostra attitudine al servizio e il nostro senso di

responsabilità dimostrati. Peraltro, il trend di consolidamento e crescita

del nostro Istituto è testimoniato anche dall’inaugurazione di nuove sedi

sul territorio. Una tendenza positiva, questa, resa possibile dalla

capacità, dalla professionalità e dalla disponibilità di decine di

operatrici e operatori, persone davvero speciali. È proprio l’alto livello

della qualità del loro servizio a convincere le persone bisognose di aiuto

a recarsi presso i nostri sportelli. Fondamentale, in tale quadro, è il

rapporto sinergico con le categorie e i territori e con la segreteria

confederale della Uil e in particolare con il segretario regionale Vincenzo

Tortorelli. 𝘈𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘯𝘦𝘭 2023 𝘭𝘢 𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘦̀ 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘢

𝘧𝘰𝘯𝘥𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘭𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘪𝘧𝘪𝘤𝘢𝘳𝘦 𝘭’𝘢𝘵𝘵𝘪𝘷𝘪𝘵𝘢̀

𝘥ell’𝘐𝘵𝘢𝘭. Del resto l’Ital ha sempre attribuito un valore strategico

alla formazione, strumento indispensabile per mantenere alti gli standard

qualitativi dei servizi prestati ai cittadini e continuerà a farlo nel 2024.

La tutela e l’assistenza per l’esercizio dei diritti costituiscono

l’essenza dell’impegno dell’Ital. Un Patronato moderno, però – aggiunge il

segretario regionale Uil Basilicata – deve farsi portatore anche di

istanze che abbiano un valore sociale di rappresentazione, prevenzione e

soluzione dei problemi. È con questo spirito propositivo che abbiamo dato

vita ad alcune iniziative sia per promuovere la cultura della sicurezza nei

luoghi di lavoro, coinvolgendo direttamente i giovani, sia per sostenere la

battaglia contro ogni forma di discriminazione di genere e, soprattutto, di

violenza contro le donne. La tutela e l’assistenza delle persone sono un

dovere civico e un valore sociale.

Ufficio Stampa UIL Basilicata

