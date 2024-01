(AGENPARL) – gio 18 gennaio 2024 Comunicato Stampa

*Lega Navale Italiana di Salerno in lutto: è scomparso il presidente

Fabrizio Marotta*

*Al porto Masuccio Salernitano la Camera Ardente, i funerali ai Salesiani*

Il direttivo ed i soci tutti della sezione di Salerno della Lega Navale

Italiana sono addolorati per la morte del caro presidente Fabrizio Marotta e

piangono la perdita di un leader e un amico sincero che incarnava i valori

del nostro sodalizio e che lascia un’impronta indelebile su tutta la nostra

associazione.

Il nostro pensiero va alla famiglia di Fabrizio, ai suoi cari e a tutti

coloro che lo hanno conosciuto. Possano trovare conforto nei ricordi

condivisi e nella consapevolezza che il suo impatto positivo continuerà a

vivere attraverso il nostro impegno continuo per la missione che lui ha

tanto amato.

In onore del caro Fabrizio, della sua dedizione straordinaria e il suo

impegno instancabile, anche per sua precisa volontà prima di affrontare il

suo ultimo viaggio, domani dalle ore 09,00 sarà allestita la Camera Ardente

presso la sede di Salerno della Lega Navale Italiana in piazza della

Concordia, al porto Masuccio Salernitano.

I funerali si svolgeranno alle ore 16,00 presso la chiesa dei Salesiani di

Salerno.

Ufficio Stampa: ANTONIO ABATE

*LEGA NAVALE ITALIANA*

*Sezione di SALERNO*

*Sede sociale e base nautica: Porto Masuccio Salernitano, Piazza della

Concordia*

*84123 – SALERNO*