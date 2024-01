Corso di formazione in presenza | 29 gennaio, ore 14

(AGENPARL) – gio 18 gennaio 2024 vi segnalo questo corso, valido per la formazione.

Falsificazioni nell’uso della storia

lunedì 29 gennaio

ore 14,00 – conferenza stampa introduttiva

ore 14,30 – 17,30 corso

Polo didattico Bertelli, piazzale Bertelli 1 (c.da Vallebona), MACERATA

L’evento prevede dalle 14 una breve conferenza stampa per annunciare l’apertura della collaborazione tra UniMC e il Centro Interuniversitario per lo Sviluppo della Public History.

Il corso sarà un approfondimento sul tema delle fake newsfake history e intende fornire anche alcune linee guida inerenti le modalità di verifica attraverso fonti reperibili online.

Convinti delle potenzialità di un rapporto più efficace tra giornalisti e storici, anche locali, intendiamo anche raccogliere le testimonianze degli esperti del mondo dell’informazione e del giornalismo coinvolti nei temi trattati.

Relatori: Proff. PIerluigi Feliciati e Francesco Pirani (Università di Macerata, componenti del CISPH)

