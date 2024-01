(AGENPARL) – gio 18 gennaio 2024 COMUNICATO STAMPA

MINISTERO GIUSTIZIA, GRANDE PARTECIPAZIONE ALLO SCIOPERO E AL

PRESIDIO DEI FONICI, TRASCRITTORI E STENOTIPISTI FORENSI

Roma, 18 gennaio 2024 – Massiccia l’adesione allo sciopero dei

Fonici, Trascrittori e Stenotipisti forensi indetto dai sindacati di

categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti: una

partecipazione in media dell’85% delle lavoratrici e dei lavoratori

del comparto sul territorio nazionale, che in diversi tribunali ha

toccato punte del 100%. Partecipato anche il presidio romano, che si

è tenuto nella mattinata davanti al Palazzo di Giustizia, in Piazza

Cavour.

Al centro della protesta le condizioni di lavoro precarie e

inadeguate dei circa 1500 addetti ai servizi di documentazione degli

atti processuali, che svolgono mansioni delicate ed essenziali per lo

svolgimento del processo penale.

Le rappresentanze sindacali, intervenute nel corso della

manifestazione, hanno ribadito le loro richieste: l’avvio di un

tavolo di contrattazione sulla situazione attuale dell’appalto e la

gestione delle future scadenze, un percorso formativo che permetta di

valorizzare le professionalità degli addetti in vista della riforma

Cartabia del Processo penale telematico e soprattutto

l’internalizzazione, vale a dire l’assunzione da parte del Ministero

della Giustizia, di tutte le lavoratrici e i lavoratori, senza alcuna

esclusione.

“Chiediamo che al momento dell’attuazione della riforma Cartabia sia

garantito il mantenimento dei livelli occupazionali e salariali

attuali e che le lavoratrici e i lavoratori del comparto possano

finalmente superare la condizione di precarietà nella quale hanno

sempre operato”, hanno ribadito le tre Organizzazioni sindacali. “In

attesa di una risposta chiara e concreta da parte del Ministero e

dell’apertura di un tavolo di confronto con la controparte, porteremo

avanti la mobilitazione e le azioni di protesta necessarie”.

