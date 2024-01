(AGENPARL) – mer 17 gennaio 2024 Giustizia, CNF: Soddisfazione per stop incompatibilità mediatore giustizia ripartiva

Roma, 17 gennaio 2023 – Il Consiglio Nazionale Forense prende atto con soddisfazione della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto ministeriale del 15 dicembre 2023 di modifica del dm del 9 giugno istitutivo degli elenchi dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Grazie alla interlocuzione con il ministero della Giustizia, che ha accolto le proposte del CNF, è stata eliminata l’incompatibilità tra mediatore civile e familiare e mediatore penale ed è stata limitata al circondario del tribunale, anziché al distretto di Corte d’Appello, l’incompatibilità tra l’attività di avvocato e quella di mediatore penale per coloro che hanno entrambe le abilitazioni. Il risultato raggiunto costituirà un’ulteriore occasione di sviluppo del procedimento di mediazione, come mezzo deflattivo del contenzioso.

