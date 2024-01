ROMA: SCOPERTA FRODE ACCISE NEL SETTORE DEL COMMERCIO ALL’INGROSSO DI BEVANDE ALCOOLICHE PER OLTRE 2 MILIONI DI EURO

(AGENPARL) – mar 16 gennaio 2024 Roma, 16 gennaio 2024 – I funzionari della Sezione Antifrode e Controlli dell’Ufficio delle Dogane di Roma 1, all’esito di una lunga attività di monitoraggio e controllo sulla circolazione dei prodotti alcolici, con l’ausilio fondamentale delle banche dati a disposizione dell’Agenzia, hanno scoperto una frode nel settore dei prodotti alcolici.

L’operatore sottoposto a controllo agiva in regime di deposito fiscale, ossia ad accisa ed Iva sospesa, stoccando all’ingrosso birra, vini spumanti, vini tranquilli, bevande spiritose e prodotti intermedi. All’esito di un accesso – insospettiti per il notevole incremento, nelle ultime settimane, di prodotto in arrivo e in stoccaggio – presso quella che doveva essere la sede fisica del deposito di destinazione dei prodotti, i funzionari accertavano che lo stesso era stato smantellato e reso non più operativo da diversi mesi, mentre dal punto di vista informatico l’operatore – nello stesso periodo – aveva continuato ad accettare ed appurare (ossia a certificare l’avvenuta introduzione del merce nel deposito) – ovviamente in maniera fittizia – un considerevole numero di “e-ad” (documento elettronico di trasporto e movimentazione del prodotto che viaggia in sospensione di imposta). Naturalmente nel luogo fisico ove era allocato il deposito i funzionari non rivenivano, al momento dell’accesso, alcuna giacenza effettiva.

Dei fatti, ascrivibili ad un sodalizio criminale composto da sei persone che, a vario titolo e con diversi ruoli, hanno contribuito alla frode, è stata notiziata l’Autorità giudiziaria.

[cid:image001.png@01DA485D.C8126CA0]

DT IV – Lazio e Abruzzo

Ufficio Comunicazione e Relazione Esterne