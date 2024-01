L’Ucraina rifiuta il cessate il fuoco con la Russia al vertice di “pace” di Davos in vista del vertice del Forum economico mondiale

(AGENPARL) - ROMA, 14 Gennaio 2024 - I funzionari ucraini hanno promesso di continuare la guerra contro la Russia fino a quando Mosca non restituirà tutti i territori occupati durante un cosiddetto vertice di pace a Davos, in Svizzera, in vista dell’incontro annuale del Forum economico mondiale.

Domenica la Svizzera ha ospitato a Davos un incontro di 81 rappresentanti di paesi e organizzazioni internazionali per discutere una formula “per una pace giusta e duratura in Ucraina”. All’incontro hanno partecipato funzionari americani dell’amministrazione Biden, tra cui il rappresentante speciale degli Stati Uniti per la ripresa economica dell’Ucraina Penny Pritzker e l’assistente segretario di Stato americano per gli affari europei ed eurasiatici James O’Brien, riferisce Reuters .

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj, che dovrebbe intervenire alla riunione del Forum economico mondiale più avanti nella settimana, è stato rappresentato nei colloqui da Andriy Yermak, capo dell’ufficio del presidente dell’Ucraina. Non erano presenti funzionari del Cremlino.

Dopo l’incontro, Yermak (nella foto sopra, a destra) ha respinto l’idea di un cessate il fuoco tra il suo Paese e la Russia, sostenendo che ciò avrebbe consentito solo a Mosca di rafforzare le sue forze per un altro futuro attacco all’Ucraina.

“Non è sicuramente la strada verso la pace. I russi non vogliono la pace. Vogliono il dominio. Quindi la scelta è semplice: o perdiamo e svaniamo – oppure vinciamo e continuiamo a vivere. E stiamo combattendo”, ha scritto Yermak sul suo canale Telegram personale.

“Se il diritto internazionale e l’integrità territoriale dell’Ucraina non verranno ripristinati, domani qualsiasi aggressore in qualsiasi parte del mondo potrà impadronirsi di un pezzo di qualsiasi paese e tenere lì elezioni false. La pace che l’Ucraina persegue deve garantirne la sopravvivenza, l’integrità, la sovranità e lo sviluppo. E deve prevenire il ripetersi di aggressioni. Insieme, abbiamo creato un quadro globale per raggiungere tale pace. I suoi elementi sono strettamente interconnessi e questa è l’unica via da seguire”, ha continuato Yermak.

Il consigliere di Zelenksy ha poi salutato il presunto successo delle forze ucraine negli ultimi due anni di guerra, affermando che hanno riconquistato il 50% di tutti i territori sequestrati dalla Russia dal febbraio 2022.

Tuttavia, anche se questa affermazione può essere tecnicamente vera, la realtà è che la maggior parte di tale territorio è stata detenuta dalla Russia solo per giorni o settimane all’inizio del conflitto, dopodiché il conflitto è rimasto per lo più statico, con l’Ucraina che è riuscita solo a riconquistare decine di miglia quadrate rispetto alle decine di migliaia di miglia quadrate ancora sotto il controllo di Mosca.

Nonostante la tanto decantata “controffensiva di primavera” di Kiev non sia riuscita a riconquistare alcun territorio significativo occupato dalle forze russe fortemente trincerate lo scorso anno, il governo di Zelenskyj ha affermato che non prenderà nemmeno in considerazione l’avvio di negoziati con il Cremlino fino a quando la Russia non si ritirerà e i confini dell’Ucraina del 1991 non saranno ripristinati, il che significa che la Russia dovrebbe ritirarsi dalle sue posizioni fortemente radicate nel Donbass e in Crimea, che Vladimir Putin ha annesso e controlla dal 2014.

Nel suo discorso di Capodanno, Zelenskyj ha ribadito questa posizione, promettendo che l’Ucraina combatterà finché “la Crimea, il Donbass, la regione di Luhansk, Berdyansk, Melitopol, Mariupol” non saranno liberate dall’occupazione russa.

Un altro punto critico in ogni possibile negoziato sarebbero le continue aspirazioni dell’Ucraina ad aderire all’alleanza militare NATO guidata dagli americani, che Mosca ha citato come giustificazione per lanciare la sua invasione due anni fa, sostenendo che rappresenterebbe una minaccia esistenziale per la Russia. Domenica il presidente Zelenskyj ha ribadito la sua intenzione di aderire alla NATO.

In vista dei colloqui di Davos, la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha respinto la formula di pace proposta da Zelenskyj come nient’altro che una “serie di ultimatum alla Russia”, secondo l’agenzia di stampa statale TASS.

“Stanno cercando di costringerci a ritirarci dalle aree liberate e a lasciare il popolo russo che ha votato per la riunificazione con la propria patria alla mercé dei nazisti ucraini. Cercano di portare il nostro paese in tribunale e di sequestrare i suoi beni legittimi nelle banche occidentali. Tali ultimatum non possono gettare le basi per l’avvio dei negoziati”, ha affermato.